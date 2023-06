Saipem, Telecom Italia e NEXI: ecco il terzetto che ha zavorrato la performance settimanale del Ftse Mib

Dopo una settimana che ha visto il Ftse Mib recuperare le perdite e chiudere al rialzo nelle ultime due sedute, circa la metà delle azioni hanno chiuso in ribasso. A trascinare la pattuglie dei peggiori titoli sono state le seguente azioni Saipem, Telecom Italia e NEXI.

Il rialzo del petrolio frena il ribasso di Saipem, ma non si può ancora parlare di rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 2 giugno in rialzo del 5,64% rispetto alla seduta precedente a 1,2740 €.

Per la quinta settimana di fila le quotazioni si stanno appoggiando sul supporto in area 1,2221 €. La rottura di questo livello potrebbe favorire la discesa delle quotazioni di Saipem secondo la tendenza ribassista indicata in figura dalla linea continua. I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso in cui venisse rotta al rialzo la resistenza in area 1,3254 €. In questo caso le quotazioni potrebbero dirigersi verso la resistenza in area 1,5575 € oltre la quale i prezzi si potrebbero sviluppare secondo i livelli indicati dalla linea tratteggiata localizzati in area 1,933 €, prima, e 2,31 €, poi.

La discesa trova ancora appiglio sui supporti: cosa serve per ripartire al rialzo?

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 2 giugno a quota 0,2523 €, in rialzo dell’1,00% rispetto alla seduta precedente.

Sono ormai sette settimane che le quotazioni si stanno muovendo in un ristretto range delimitato dai livelli 0,2447 € e 0,2767 €. Solo la rottura di uno dei precedenti livelli potrebbe favorire una ripresa della direzionalità del movimento dei prezzi.

Nonostante tutto l’impostazione settimanale rimane rialzista: i supporti da monitorare secondo l’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 2 giugno a quota 7,436 €, in rialzo dell’1,58% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Tra Saipem, Telecom Italia e NEXI, quest’ultima è quella meglio impostata. La tendenza in corso, infatti, è rialzista con il supporto in area 7,382 € che continua a frenare la discesa delle quotazioni. Una chiusura settimanale sotto questo livello potrebbe favorire un’inversione ribassista il cui sviluppo potrà essere calcolato solo dopo la conferma della stessa.

Al rialzo, invece, la proiezione potrebbe svilupparsi secondo i livelli indicati in figura. Una conferma dell’avvenuta inversione si potrebbe avere con una chiusura settimanale superiore a 8,278 €. Da notare che questa resistenza in passato aveva già frenato la corsa dei tori.

