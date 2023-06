Estate d’oro in amore per 2 segni di terra e valanga di soldi per altri 2 appassionati di amuleti

Estate d'oro in amore per 2 segni-proiezionidiborsa.it

Sarà un’estate all’insegna delle novità per moltissimi segni dello zodiaco. Ma sarà necessario ricorrere agli amuleti in alcune circostanze. Avere uno sprint in più permetterà di raggiungere gli obiettivi in maniera facile e vivere i cambiamenti in modo indolore.

Il primo segno che vivrà novità importanti dal punto di vista sentimentale sarà il Cancro. Sarà un vero fiume in piena questo segno a partire dal mese di luglio. Tante emozioni e nuovo partner per tanti sigle che aspettano da tempo novità in campo amoroso. Le persone che abbiamo conosciuto in primavera ci attirano, alcune relazioni potrebbero essere pericolose. Varrà la pena viverle?

Forse si, ma muniamoci di amuleti che scacciano la sfortuna. Per le donne è consigliato un ciondolo in argento con ametiste a forma di ragno. Ce ne sono alcuni in commercio al prezzo di 78 euro con rodio e placcature in oro giallo. Sono combinazioni vincenti, materiali che ci aiutano a essere più fortunati. I ragni sono i nostri migliori amici quando c’è un pericolo da tenere lontano. Se non vogliamo tenere l’amuleto in vista, inseriamo un ragno nel portachiavi. Potremmo vivere le fortune dell’estate in maniera discreta.

Fiducia nei portafortuna

Estate d’oro in amore anche per il Leone. Questo segno sarà molto attraente a partire da metà luglio in poi. Abbronzatura, nuovo taglio di capelli, una sferzata al look e via. Facile essere irresistibili soprattutto se troviamo una persona che condivida le nostre ambizioni, le passioni e gli entusiasmi di tutti i giorni. Investiamo i soldi in uno smeraldo da tenere al polso o al dito. Bastano 200 euro per un amuleto che durerà per tutta la stagione proteggendo nuovi incontri e vecchie storie d’amore.

Chi dovrà gestire tanti soldi questa estate sarà il segno della Vergine che vive un anno di cambiamenti e avrà un mese di luglio ricco di occasioni. Bisogna affilare i coltelli perché ci sarà da lottare ma a fine stagione la borsa sarà piena e questo è il segnale che il successo è stato raggiunto. Andiamo a combattere con un’antica moneta cinese dentro al portafoglio. Significa abbondanza, protegge dalle gelosie e infonde forza e fiducia. Sarà un’estate davvero infuocata.

Estate d’oro in amore ma non solo, gli oggetti di tutti i giorni portano fortuna

Sta lavorando sodo il Capricorno che si è messo in gioco dopo tanto tempo. Uno dei nuovi incontri offrirà un’occasione e sarà possibile rendere proficuo tutto il lavoro svolto nella prima parte dell’anno. La seconda parte è quella da dedicare alla raccolta e non dobbiamo tirarci indietro proprio nel momento migliore. Andiamo a concludere i contratti con una noce nella tasca. Possiamo tenerne una integra oppure aprire un guscio, svuotalo e riempirlo con un biglietto in cui scriviamo ciò che vogliamo o che ci aspettiamo. Come un biscotto della fortuna. Se teniamo con noi la noce o il guscio richiuso tutte le volte che incontriamo un cliente, la buona riuscita dell’affare è garantita.

Altri amuleti da abbinare ai segni sono una vela minuscola e colorata per i Pesci, un foglio bianco da tenere sempre nella cartella per lo Scorpione e una moneta che ha smesso di circolare per l’Ariete. Sarà l’estate degli amuleti quella che sta arrivando. Prepariamoci per bene.