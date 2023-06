Romantiche passeggiate e ottimo cibo nei borghi meno abitati d’Italia a pochi chilometri dal mare

Ci sono dei borghi poco abitati nel sud dell’Italia che sono bellissimi e in cui si possono organizzare vacanze all’insegna del relax spendendo davvero poco. Si trovano non lontano dal mare ma ci proteggono da confusione e rumore. Ecco quelli più piccoli da conoscere.

Forse non ne abbiamo mai sentito parlare, fanno del detto pochi ma buoni lo slogan per le vacanze. Pochi abitanti ospitali che ci ricevono con gentilezza se decidiamo di far loro visita e di trascorrere qualche giorno di vacanza vicino al mare. Staiti per esempio ha 155 abitanti e si trova a Reggio Calabria. È il comune meno popolato della regione, sorge sul fianco della Rocca Giambatore che è alta 681 metri. A 17 minuti si trova Marinella, sono 12 chilometri da percorrere per arrivare al mare.

A Staiti dal 16 al 24 luglio si tiene la festa di Sant’Anna grazie alla quale gli emigrati tornano al paesino per fare festa. Si cucinano i maccaruni e carni di capra e si possono visitare i musei che sono famosi per i manufatti di terracotta. La stazione degli autobus è quella di Brancaleone. A Marinella c’è una spiaggia bellissima che regala atmosfere fantastiche. Le camminate ci permettono di ammirare il panorama che lascia senza fiato.

Hemingway ne andava pazzo

Romantiche passeggiate e ottimo cibo ci regala anche Valle d’Angelo in provincia di Salerno. È il comune meno popoloso della Campania, borgo ricco di chiese e con la Grotta di San Michele Arcangelo e la Sorgente del Festolaro che non dobbiamo perdere. A 50 chilometri c’è Acciaroli che è conosciuta per la bellezza delle spiagge. Hamingway visitò queste zone durante la Seconda Guerra Mondiale rimandone colpito. Lo scrittore americano tornò da queste parti dopo il conflitto e parlando con i pescatori del posto ebbe l’ispirazione per scrivere Il vecchio e il mare.

Il comune di Baradili in provincia di Oristano ha 74 abitanti ed è il comune meno popolato della Sardegna. Troviamo il nuraghe Candeli da visitare ma anche tanta altra archeologia, storia e arte. Dal 13 al 19 luglio si svolge la sagra del Raviolo e si festeggia la patrona del comune che è Santa Margherita di Antiochia. I cruguxionis cioè i ravioli sono fatti a mano dalle donne del paesino che li preparano con il sugo Budru cioè cipolla, pomodoro e basilico per esaltarne il gusto. A 40 chilometri troviamo il litorale di Arborea, località famosa per i caseifici. La spiaggia di Marina di Arborea è una lunga distesa di sabbia bianca con le posidonie che caratterizzano il mare anche se presenti in minime quantità.

Romantiche passeggiate e ottimo cibo in tutte le regioni

Roccafiorita in provincia di Messina ha 183 abitanti. È il meno popolato della Sicilia e il meno esteso dell’Italia insulare. Si trovano qui la Chiesa di Maria Santissima Immacolata e il Santuario della Madonna dell’Aiuto in cima al monte Kaifa. Olio extravergine d’oliva, miele e pane casereccio hanno qualità strabilianti, ma tutti i prodotti della dieta mediterranea sono di livello elevatissimo. Fave, ricotte, salumi, sono tra i più buoni che potremo di assaggiare. A 9 chilometri troviamo Forza d’Agro che ha un mare molto bello. Profumi accesi e tanti colori lo caratterizzano e la presenza delle cicale rende l’ambiente vacanziero romantico e fiabesco allo stesso tempo.

Il comune di Celle di San Vito si trova in provincia di Foggia. Ha 144 abitanti ed è il comune meno popolato della Puglia. Il casale storico è quello di San Vito che si trova sull’antico percorso di via Traiana e della via medioevale Francigena. Nei dintorni si può visitare il Castiglione un’altura in cui è situata una vecchia fortezza cioè il Castello di Crepacore. A 80 chilometri si trova Zapponeta il cui litorale con il suo mare poco mosso è adatto per le vacanze con i bambini. La spiaggia ha origini antiche, la sabbia è bianca e fine, il territorio è quello del Gargano a pochi chilometri da Manfredonia. Sono perle nascoste che arricchiscono il territorio del sud Italia in cui perdersi e rimanere sopresi è una storia che va avanti e si ripete da secoli.