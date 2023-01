Basta aceto e bicarbonato per il lavandino otturato: 1 bicchiere di questi prodotti fa il miracolo!

Scopriamo di avere il lavandino intasato sempre all’ultimo momento. Se non abbiamo la possibilità di comprare qualche prodotto specifico, allora dobbiamo arrangiarci in casa. Bicarbonato e aceto potrebbero essere la nostra prima scelta, ma non tutti conoscono questi 3 rimedi alternativi.

Pulire la cucina è sempre un compito arduo. Questa stanza è, infatti, una delle più difficili e lunghe da lavare. Per questo motivo si sceglie spesso di partire da essa oppure di lasciarla per ultima. Un aspetto che spesso ci dimentichiamo, però, è quello di controllare il lavandino.

Infatti l’accumulo di residui di cibo all’interno dello scarico portano ad un blocco. Ce ne possiamo accorgere grazie al fatto che l’acqua inizia a scendere più lentamente, fino a quando non rimarrà ferma del tutto. Spesso ignoriamo il problema, fino a quando non è troppo tardi e in casa non abbiamo nessun prodotto specifico. Non preoccupiamoci, perché ci sono tantissimi rimedi casalinghi che sbloccheranno il nostro lavandino in un attimo.

Basta aceto e bicarbonato per il lavandino otturato, ma utilizziamo questi prodotti alternativi

Aceto e bicarbonato sono sicuramente due dei più grandi alleati nelle pulizie. Infatti vengono utilizzati anche per sgorgare il lavandino, sia da soli che insieme. Se, però, questo metodo non ha funzionato, allora potremmo provare questi rimedi della nonna meno comuni. Ci sono tantissimi prodotti presenti in casa che ci aiuteranno a risolvere il problema, anche senza acidi.

Il primo è utilizzare le bibite gassate. Non mancano i video online dove si mostra il potere sgrassante di queste bevande. Dal bagno alla cucina, le bibite con le bollicine sono particolarmente utili quando dobbiamo eliminare dello sporco residuo. Prendiamo sempre una bottiglia ancora chiusa, perché sarà molto più efficace. In pochi minuti noteremo che l’acqua scorrerà perfettamente.

Il detersivo per i piatti come alleato contro i residui

Un altro metodo poco conosciuto è quello di utilizzare del detersivo per i piatti. Anche questo tipo di sapone ha delle proprietà molto sgrassanti, ma non troppo aggressive per le tubature. Prendiamone un bicchiere intero e versiamolo all’interno dello scarico.

Aspettiamo un paio di minuti prima di versare dell’acqua bollente all’interno del lavandino. Visto l’impatto ambientale che può dare questo tipo di prodotto, meglio se ne scegliamo uno ecologico. Ce ne sono molti in commercio, anche a pochi soldi.

Anche i prodotti di bellezza sono un valido rimedio

Il terzo e ultimo rimedio casalingo è quello di utilizzare lo shampoo per i capelli. Basta aceto e bicarbonato per il lavandino otturato, perché possiamo utilizzare i nostri prodotti di bellezza. Infatti anche lo shampoo può essere un alleato inaspettato per sturare il lavandino. Non solo, ma possiamo utilizzare anche del bagnoschiuma. Anche in questo caso versiamone un bicchiere pieno direttamente nello scarico. Aspettiamo qualche ora, almeno due, prima di far scorrere dell’acqua molto calda.

Se all’interno del lavandino c’è dell’acqua stagnante, però, cerchiamo di eliminarla completamente. Per prima cosa, cerchiamo di capire se ci sono dei residui all’interno del lavandino che ne rallentano l’uscita. Poi rimuoviamo con un bicchiere l’acqua, versandola all’interno di una vaschetta e buttandola in bagno. Quando avremo eliminato l’acqua potremo procedere a liberare lo scarico. Questo vale sia per i metodi indicati sia se utilizziamo dei prodotti specifici.