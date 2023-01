Moda febbraio, sei stanca di tonalità scure e neutre? Indossa questi colori vibranti e modaioli!

Puoi dire addio a tonalità scure e neutre! Con febbraio è attivato il momento di osare con i colori della primavera. La moda li propone in sfumature intense e vibranti che esprimono il desiderio di lasciarsi alle spalle il grigiore dell’inverno. Fatti ispirare.

A febbraio la luminosità è più intensa e le giornate leggermente più lunghe. Fa ancora freddo, è vero, ma si sente già la necessità di indossare colori diversi che si adattino meglio alla tonalità della luce. Quali? Ecco le tendenze moda e i possibili abbinamenti.

Il colore dell’anno

Moda febbraio, sei stanca di nuances neutre? È ora di osare con il Viva Magenta, il colore dell’anno. Una bella tonalità di rosso cremisi, a metà strada tra il rosso e il rosa violaceo, un inno all’ottimismo e al coraggio. Prende il nome dalla battaglia di Magenta del 1859, ed è un riferimento al campo rosso sangue. Esprime l’assenza di paura, la forza e la resistenza.

Come indossarlo? È sempre chic il look monocromatico. Sotto il cappotto staranno benissimo pantaloni e blusa della stessa tonalità oppure un tubino scivolato. Gli abbinamenti non sono semplicissimi ma possono creare effetti splendidi. Il rosso magenta si sposa bene con colori contrastanti come il blu o il viola, ma anche con nuances più chiare, come il rosa cipria, il grigio o il beige rosato. Pantaloni grigi e blusa Viva Magenta sono perfetti per un accostamento discreto. Chi ama gli abbinamenti d’impatto sceglierà invece il verde lime o una tonalità aranciata come il corallo.

Moda febbraio, sei stanca delle solite combinazioni? Prova queste

Un abito da cocktail? Sceglilo arancione. Si contende lo scettro con il Viva Magenta. È un colore vitaminico che si sposa molto bene con il blu. Esprime vitalità e gioia di vivere. Si abbina molto bene con il marrone e il bianco. Ma se vuoi un accostamento audace ed originale, provalo con il verde smeraldo. Scegli dei pantaloni a gamba larga dalla linea morbida e fluttuante e indossali con una blusa arancione. Non passerai inosservata. Per la sera scegli il viola nella tonalità dell’ametista. Uno slip dress di raso è perfetto sotto il cappotto. Quando le temperature lo permetteranno, potrai osare con un trench vinilico super chic e luminoso.

Il dégradé

Se non ami il look monocromatico o gli accostamenti audaci, c’è una terza possibilità, il dégradé. Colori che si compenetrano l’un l’altro e si fondono senza soluzione di continuità. È la scelta di chi ama le nuances delicate e sfumate con giochi di luce che ricordano i riflessi del sole al tramonto su uno specchio d’acqua. O gli arcobaleni che sfumano nel cielo dopo la pioggia. Tubini scivolati e slip dress, ma anche pantaloni fluttuanti da portare sotto il cappotto e da sfruttare poi tutta l’estate. Aggiungi orecchini a cerchio e un anello geometrico e sarai bellissima.