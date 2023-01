Torniamo al mare con queste 3 mete meravigliose ed economiche perfette per febbraio

Con l’inverno ormai inoltrato, molti di noi stanno cercando di scappare dal freddo che imperversa. E se anche tu non sopporti questo tempo, ecco 3 tra le mete più economiche in cui rifugiarti fino a fine stagione.

Viaggiare è, senza alcuna ombra di dubbio, sempre un grandissimo piacere. In particolare, cercare nuovi luoghi e nuove mete da esplorare può essere davvero stimolante. In questi casi, per i nostri viaggi, possiamo puntare su mete costose cercando comunque di risparmiare. Oppure, possiamo cercare alcuni luoghi piuttosto economici una volta che arriveremo. Tralasciando il volo, ci sono 3 luoghi in particolare che potrebbero decisamente fare al caso nostro.

Iniziamo la nostra lista dalla maestosa Lanzarote nelle Isole Canarie

Il primo luogo assolutamente consigliato per “svernare” è proprio Lanzarote. Questo paradiso si trova nelle Isole Canarie. Il mare cristallino e la totale pace che circonda questo luogo ci farà sembrare di essere in una realtà diversa. Le immense distese di sabbia bianca ci daranno una tranquillità mai provata prima. E, inoltre, qui potremo provare tantissimi sport diversi, dalle immersioni al surf.

Passiamo poi a Boa Vista, altro meraviglioso luogo simile a un vero e proprio paradiso

Un’altra meta assolutamente consigliatissima è la magnificente Boa Vista. Il posto, tra le isole di Capo Verde, ci regalerà dei tramonti indimenticabili e un’acqua azzurra come non la abbiamo mai vista. La flora e la fauna si uniscono in questo luogo di incanto per formare un vero e proprio paradiso terrestre che non aspetta altro che accoglierti con tutta la sua bellezza.

Torniamo al mare con queste meraviglie più uniche che rare che ci faranno fuggire dalla tristezza dell’inverno

Ultimo, ma non per importanza, troviamo il primo approdo all’arcipelago delle isole di Capo Verde. Stiamo parlando dell’Isola di Sal, caratterizzata dall’intenso blu del suo mare e dai deserti che la abbracciano caldamente. Le spiagge tra cui scegliere sono tantissime, così come anche le esperienze da vivere. Potremo fare escursioni di ogni tipo e scoprire ogni angolo dell’isola per viverla davvero a pieno. Dunque, torniamo al mare con queste incredibili mete da visitare almeno una volta nella vita. Senza alcuna ombra di dubbio, i 3 luoghi che ti abbiamo consigliato potranno scaldarti il cuore. E, in particolar modo, ti daranno la possibilità di allontanarti da questo fastidioso freddo. E, soprattutto, di goderti un po’ di caldo, mare e meritato relax in luoghi paradisiaci, tra l’altro tra i più economici in questo periodo.