Azioni che se non mostrano i muscoli potrebbero nuovamente invertire al ribasso

Dopo una pronta reazione al raggiungimento dei minimi storici, quelle Datalogic sono azioni che se non mostrano i muscoli potrebbero vanificare gli sforzi degli ultimi mesi e rovinare l’anniversario dai 50 anni dalla fondazione.

Cinquantanni fa nasceva Datalogic. Una società che ha saputo crescere tantissimo tanto da diventare uno dei colossi del settore dei codici a barre. Questo importante anniversario, però, non è stato celebrato nel migliore dei modi dagli operatori di Borsa. Nel corso del 2022, infatti, ha perso oltre il 40% risultando nella top 10 dei peggiori titoli da inizio anno insieme a Saipem, Telecom Italia e Iveco Group. Questa forte discesa ha portato alla formazione del minimo storico a 6,13 euro.

Da questo livello, però, è partitolo un rialzo di circa il 50%. Qualora, però, non dovesse avere un seguito potrebbe essere configurato come il classico rimbalzo del gatto morto. Come si vede dal grafico, infatti, le medie sono ancora incrociate al rialzo, ma molto vicine tra di loro. Siamo, quindi, in presenza di azioni che se non mostrano i muscoli potrebbero nuovamente accelerare al ribasso.

Nel corso dell prossime sedute, quindi, bisognerà prestare molta attenzione a quello che accadrà alle medie. Ci sono, però, due aspetti potenzialmente positivi.

Già a fine ottobre le medie si sono avvicinate dando l’impressione di volere dare origine a un incrocio ribassista, ma hanno reagito e sono ripartite al rialzo.

Una comunicazione Consob ha informato che JP Morgan Asset Management, dall’11 novembre, ha ridimensionato la posizione ribassista su Datalogic dall’1,64% all’1,02%.

Le raccomandazioni degli analisti

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, i 5 analisti che coprono il titolo hanno un giudizio che porta a un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 30%. Tuttavia, va notato che la dispersione delle diverse raccomandazioni è abbastanza importante essendo superiore al 15%. Ciò vuol dire che le opinioni sono significativamente diverse e di questo bisogna tenerne conto nel momento in cui si pensa di inserire Datalogic nel proprio portafoglio titoli.

Le quotazioni di Datalogic alla chiusura della seduta del 1 dicembre

Il titolo Datalogic (MIL:DAL) ha chiuso la seduta del 1 dicembre a 8,605 euro, in ribasso del 3,87% rispetto alla seduta precedente.