Le vicissitudini borsistiche di Saipem sono note a tutti. Basti pensare che dai massimi storici il titolo è arrivato a perdere oltre il 99,5%. Anche da inizio anno la performance negativa non è da trascurare con le quotazioni di Saipem che hanno perso circa l’80%.

Le sorti del titolo, però, sembrano essersi risollevate già qualche settimana fa, quando facevamo notare come qualcosa bollisse in pentola, visto il movimento registrato nel corso delle ultime 40 sedute di Borsa aperta. Il titolo, infatti, ha guadagnato circa il 100% dai minimi storici. Questa performance ha permesso al titolo di ottenere la palma di miglior titolo, tra quelli a maggiore capitalizzazione, dell’ultimo mese.

Questo importante risultato, però, potrebbe essere solo l’inizio di una storia di successo. Saipem, infatti, potrebbe candidarsi a essere un titolo azionario del Ftse Mib che potrebbe avere una performance a tripla cifra nei prossimi mesi.

Dal punto di vista della valutazione, qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo Saipem risulta essere sottovalutato. Inoltre, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio degli analisti esprime una sottovalutazione di circa il 60%. Il problema è legato alla dispersione delle raccomandazioni, che risulta essere pari al 65% circa.

Un titolo azionario del Ftse Mib che potrebbe avere una performance a tripla cifra: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 25 novembre in ribasso dello 0,62% rispetto alla seduta precedente a 1,0400 euro.

Configurazione grafica interessante per questo titolo che dopo avere raggiunto il suo massimo obiettivo rialzista (linea continua) ha ripiegato, senza però dare un segnale di inversione. Ha creato, però, le premesse per un’ulteriore proiezione rialzista indicata in figura dalla linea tratteggiata. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 1,1717 euro. In questo caso le quotazioni di Saipem potrebbero dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 1,4966 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 2,548 euro per un potenziale rialzo di oltre il 100%.

La mancata tenuta di area 0,9864 euro, invece, potrebbe portare a un’inversione ribassista.