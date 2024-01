I dati macro e le aspettative sui tassi hanno sostenuto le quotazioni, per cui a Wall Street continua la corsa degli indici azionari.

I principali eventi della settimana finanziaria

Wall Street non ha segnato il settimo guadagno consecutivo questa settimana, ma ha comunque registrato una chiara tendenza al rialzo, con un aumento di oltre il 1% per gli indici S&P e Nasdaq. Nonostante l’assenza di un sesto record consecutivo, l’S&P500 ha raggiunto un nuovo massimo storico intraday a 4.906,7 punti. Il Dow Jones ha segnato un doppio record assoluto intraday a 38.214 punti e un record di chiusura a 38.109 punti.

Tuttavia, la corsa da record del Nasdaq è stata interrotta dal crollo di Intel, che ha annunciato previsioni di vendita medie del 15% al di sotto delle aspettative del consenso. Questo ha causato un calo significativo di Intel (-8% in after-hours, poi -11,9% il venerdì), influenzando anche altre aziende del settore come Nvidia, AMD, Broadcom, Qualcomm, Microchip e Applied Materials.

Negli Stati Uniti, l’indice dell’inflazione dei prezzi PCE a dicembre 2023 si è attestato al +2,6% su base annua, mantenendo la stabilità rispetto a novembre. Escludendo alimentari ed energia, l’indice è sceso da +3,2% a +2,9% su base mensile, in linea con le aspettative. Un dato positivo è stato anche la crescita della spesa dei consumatori, che è aumentata dello 0,7% rispetto a novembre, mentre la crescita del reddito delle famiglie è stata in linea con le previsioni di Jefferies.

A Wall Street continua la corsa degli indici azionari: le indicazioni dell’analisi grafica

Continua la corsa al rialzo delle quotazioni del Dow Jones che continua ad aggiornare i record storici. I massimi e minimi crescenti esprimono molto bene la tendenza rialzista in corso. Affinché possa continuare, però, potrebbe essere decisiva la rottura della resistenza in area 37.917. In questo caso il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

