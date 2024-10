Non è un momento facile per chi investe di breve termine. Le diverse incognite sul tappeto con continui segnali grafici contrastanti stanno portando a una situazione di stasi.

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 11 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

19.212

Eurostoxx Future

4.974

Ftse Mib Future

33.606

S&P500

5.751,13.

Mercati azionari indecisi: cosa attendere per la prossima settimana? I grafici, guardando gli oscillatori dell’analisi tecnica classica, sembrerebbero propendere per la continuazione di una fase laterale rialzista.

Cosa riserva il futuro per l’economia? Il commento di Scauri della Lemanik Sim

“Secondo Andrea Scauri, gestore azionario Italia presso Lemanik, si prevede una crescita economica moderata che eviterebbe una recessione, con un miglioramento percepito in Europa e un rallentamento negli Stati Uniti, in particolare nel consumo. Le Banche centrali, BCE e FED, sono attese ad un graduale abbassamento dei tassi di interesse reali, iniziando dalla Banca Centrale Europea seguita dalla Federal Reserve.

Nel mese di settembre, i mercati azionari globali hanno registrato una chiusura positiva, sostenuti dalle aspettative di un atterraggio morbido dell’economia e da un’inflazione in avvicinamento agli obiettivi delle Banche centrali. La FED ha sorpreso gli osservatori finanziari con un taglio dei tassi di 50 punti base, mentre la Cina ha annunciato un pacchetto di misure per stimolare l’economia, portando ad una significativa ripresa dell’indice MSCI China, che è aumentato di oltre il 20% da metà settembre. Nonostante i risultati positivi degli indici americani ed europei, i mercati italiani hanno mostrato risultati leggermente negativi.

I rendimenti dei titoli di Stato americani e europei sono calati, con il tasso dei titoli a 10 anni sceso in diverse giurisdizioni. Inoltre, le aspettative di ulteriori abbassamenti dei tassi da parte della FED e della BCE sono evidenti, con previsioni di riduzioni significative entro la fine del 2025.

Nonostante una crescita modesta, l’oro ha toccato un massimo storico, sostenuto dal calo dei tassi e da preoccupazioni geopolitiche, mentre il mercato delle materie prime ha mostrato una crescita. Tuttavia, il petrolio ha subito cali di prezzo, in parte dovuti all’intenzione dell’Arabia Saudita di aumentare la produzione. Scauri conclude che, nonostante le attuali sfide, ci sono segnali di possibile ripresa economica grazie a politiche di stimolo. La strategia di investimento rimane focalizzata su settori difensivi come le utilities e una selezione attenta nel settore bancario, evitando investimenti in ciclici industriali. In questa ottica, sono previsti aumenti negli investimenti in alcune posizioni strategiche, come Telecom Italia e Unipol, mentre riteniamo che ancora non sia il momento giusto per investire su Stellantis e STM.

Le valutazioni degli analisti su alcune azioni

Qualè il consenso medio degli analisti sulla società come riportato da Marketscreener? Stellantis Accumulate con target a 16,36 con una potenziale sottovalutazione di circa il 34%. STM Buy con target a 40,37 con una potenziale sottovalutazione di circa il 44%. Telecom Italia Accumulate con target a 0,3193 con una potenziale sottovalutazione di circa il 33%. Unipol Buy con target a 11 con una potenziale sopravvalutazione di circa il 4%.

Dove potrebbero essere dirette le azioni STM? Le indicazioni dei nostri algoritmi

Negli ultimi giorni STM si è mossa in area 25,60, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 21,69 e il massimo a 45,52.

Al momento la strada segnata sembra propendere per una fase laterale dei prezzi. Infatti, gli Alligator Indicator sul giornaliero e settimanale sono orientati verso tale stato. Un supporto di breve termine sarebbe 25,070, minimo del 7 ottobre. La prima resistenza di breve termine invece. è rappresentata da 27,635, prezzo segnato il 30 settembre.

