Altro che mele, è questo il frutto più sano del Mondo secondo la scienza

Tutti elogiano la mela e l’arancio per le proprietà nutrizionali che vantano ma un studio scientifico sembrerebbe smentire quanto abbiamo creduto finora. Dovrai rivalutare l’importanza di un frutto che non conta molti fan ma è considerato il più sano al Mondo.

Uno studio universitario del 2014 sembrerebbe minare le nostre certezze. Fin da bambini ci siamo sentiti raccomandare di mangiare tanta frutta, soprattutto arance e mele. Probabilmente dopo aver appreso quanto riscontrato dai ricercatori americani dovremo riconsiderare l’importanza di un frutto non così amato! Vediamo di quale frutto si tratta.

Altro che mele, è questo il frutto più sano del Mondo: ecco i risultati di una classifica autorevole

Uno studio della William Paterson University del New Jersey ha esaminato 41 alimenti in base alla densità di nutrienti in proporzione alle calorie apportate. Fra gli elementi nutrizionali ne sono stati presi in considerazione 17. Queste sostanze nutritive sono state giudicate dalla FAO (Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite) come importanti per la salute pubblica e sono:

minerali come: Potassio, Calcio, Ferro, Zinco;

fibre;

proteine;

niacina;

folati;

vitamine A, B1 (la Tiamina),B 2 (la Riboflavina), B 3 (la Niacina), B 6 , B 12 , C, D, E e K.

Sorprenderà che nelle prime 10 posizioni dei cibi più salubri non compaia nemmeno un frutto. La top ten è saldamente monopolizzata da verdure a foglia verde. Al primo posto troviamo il crescione che riesce a fornire il 100% di sostanza nutritive per 100 calorie apportate. A seguire si posizionano il cavolo cinese, le bietole, le foglie di barbabietola o barbabietola verde, gli spinaci, la cicoria, la lattuga, il prezzemolo, la lattuga romana ed il cavolo riccio.

Qual è il frutto più sano?

Nella classica degli scienziati americani, occorre scendere fino al ventottesimo posto per trovare un frutto ossia il limone. A volte non amato per il sapore aspro, l’agrume che caratterizza la vegetazione mediterranea è considerato il più sano. A seguire troviamo le fragole e possiamo approfittarne perché è proprio la stagione! Potremmo ad esempio preparare una macedonia di fragole con il succo di limone. Il tutto rilascerà un gustoso succo che potremo dolcificare con una zolletta di zucchero. Tutti conoscono le potenzialità, poi, dell’acqua e limone bevuta al mattino per depurare l’organismo. Il limone però può essere usato anche per pietanze salate come il pesce o per i primi piatti. Ecco una ricetta rapida per introdurre nella propria dieta il limone.

Spaghetti bresaola e limone

Gli ingredienti sono:

300 grammi di spaghetti;

100 grammi di bresaola;

2 limoni bio;

prezzemolo q.b

una noce di burro;

200 ml di panna da cucina.

Facciamo bollire l’acqua per la pasta e poi cuociamola per il tempo indicato sulla confezione. Nel frattempo grattugiamo la scorza di due limoni e spremiamo il succo di mezzo limone. Uniamo alla panna, succo e scorza. Tagliamo la bresaola a listarelle e rosoliamola in padella con il burro in modo che diventi croccante. Ora scoliamo la pasta e saltiamo in padella con il composto di limoni e panna ed aggiustiamo di sale e pepe. Guarniamo con la bresaola croccante e una spolverata di prezzemolo tritato.

Altro che mele, è questo il frutto più sano del Mondo e possiamo gustarlo in mille modi diversi.