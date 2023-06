Chiamatelo come volete: maracuja, granadilla o frutto della passione. In qualsiasi modo si ha a che fare con un superfood dalle mille qualità. Fu definito “della passione” non per motivi erotico-sentimentali come in molti credono, ma per la scoperta di un gesuita, Giacomo Bosio. In questo articolo vi spiego perché amerete questo frutto esotico, perfetto per la tintarella estiva.

Storia e virtù della maracuja

Giacomo Bosio spiegò in un trattato sulla crocifissione questo flor de la cinco llagas, ossia fiore delle cinque ferite. La passiflora di cui parlavano gli spagnoli di ritorno dalle Nuove Indie era legata alle cinque ferite della Passione di Cristo. Da ciò derivò poi il curioso nome. Pieno di antiossidanti per contrastare l’invecchiamento, il frutto della passione è ricco di betacarotene e vitamina A, che promuovono l’abbronzatura. È perfetto per chi soffre di diabete, perché combatte egregiamente l’insulino-resistenza e contiene pectina, che facilita i movimenti intestinali. La sua polpa contiene il 27% di fibre, utili per abbassare il colesterolo. Esistono due categorie di maracuja: color prugna – dolce e più piccola – e giallo, più grande e aspra. Ha un grande potere calmante grazie agli alcaloidi: nell’antichità gli Aztechi ne facevano già uso per un effetto distensivo sul sistema nervoso. Durante il Primo Conflitto Mondiale fu utile a curare le angosce di guerra dei soldati.

Amerete questo frutto esotico, perfetto per la tintarella estiva grazie a tutti i suoi benefici effetti

Noto per i suoi mille utilizzi in cucina, è ottimo per cocktail estivi o mousse leggere, ma anche per condire carpacci di pesce. Dà il meglio di sé abbinato ad altra frutta esotica come mango, ananas e papaya. Grazie alla sua nota acidula, si abbina bene sia a piatti dolci che salati: l’asprezza è un effetto della vitamina C, di cui il frutto è pieno. Fornisce inoltre un ottimo apporto di potassio (come banane e kiwi), utile per i giramenti di testa dovuti al caldo estivo o per prestazioni sportive. La maracuja è un fantastico ricostituente per l’organismo: un’esplosione di minerali benefici, come ferro, magnesio e rame. Valido aiuto per contrastare ritenzione idrica e stati infiammatori, grazie ai flavonoidi svolge anche un’azione anti-age.