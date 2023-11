Quello SOL sono azioni che hanno generato un interessante segnale rialzista, prima, però, di cantare vittoria potrebbe essere necessaria la conferma della rottura di resistenze importanti.

Le raccomandazioni degli analisti

Solo 2 analisti coprono il titolo, per cui parlare di rating medio non ha molto senso. Soprattutto alla luce del fatto che le due valutazioni sono molto diverse tra loro. Se, invece, si guarda al target di prezzo, i due analisti hanno idee molto simili. Globalmente, però, la sottovalutazione espressa dal prezzo obiettivo medio non è particolarmente interessante in quanto è inferiore al 10%.

Se, però, si guarda al valore contabile per azione, indica il valore monetario rimanente per gli azionisti dopo la vendita di tutte le attività e il pagamento di tutti i debiti, si scopre che le azioni SOL sono molto sopravvalutate. A fronte di una quotazione di circa 30 €, infatti, il valore contabile è pari a circa il 10 € per una sopravvalutazione di circa il 200%.

Dal punto di vista dei principali multipli di mercato (prezzo su fatturato, prezzo su utile ed EV/EBITDA), invece, le quotazioni di SOLO risultano essere molto sopravvalutate.

Azioni che hanno generato un interessante segnale rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SOL (MIL:SOL) ha chiuso la seduta del 8 novembre a quota 27,30 €, in rialzo del 1,11% rispetto alla chiusura precedente.

Interessante segnale rialzista con le quotazioni che hanno rotto al rialzo il primo ostacolo, in area 27,17 €, lungo il percorso rialzista indicato in figura. Tuttavia, i rialzisti non possono ancora cantare vittoria. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero presto trovare un forte ostacolo in area 27,93 €. Solo il superamento di questo ostacolo potrebbe favorire l’ascesa dei prezzi secondo lo scenario indicato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 27,17 €.

