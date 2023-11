Dove comprare casa al mare in Italia? Ecco 4 località bellissime e convenienti

Se sogni di comprare una casa sul mare, in Italia non hai che l’imbarazzo della scelta. Ecco 4 splendide località dove comprare un appartamento al mare potrebbe essere più conveniente.

Se ami il mare e vuoi comprare una seconda casa per le vacanze, l’Italia offre una vastissima scelta. Oppure invece di limitarti alle ferie estive, puoi dare una svolta alla tua vita e andare a vivere in una località di mare. Comunque sia, ecco 4 splendidi paesi dove comprare casa sulla spiaggia, o quasi.

Polignano a Mare

Polignano a Mare è un incantevole borgo che si affaccia sul mare, famoso per le sue scogliere a picco, le sue grotte marine e la sua spiaggia di sassi bianchi. Questo è un luogo ricco di storia, cultura e tradizioni, dove poter godere il clima mite tutto l’anno. Qui puoi trovare case con vista mozzafiato a partire da un prezzo al metro quadro decisamente inferiore alla media nazionale. Per esempio al momento della scrittura di questo articolo era pubblicizzato sul portale Idealista.it* una villa di 160 metri quadri a 110.000 euro.

Cefalù

Dove comprare casa al mare in Sicilia? Sicuramente Cefalù è una delle perle dell’isola, un antico borgo marinaro che si affaccia sul mare, dominato dalla maestosa Rocca. Questo paese offre la possibilità di vivere in un luogo ricco di arte, storia e cultura, dove godere del sole e del mare per gran parte dell’anno. Qui puoi trovare case con vista mare ad un prezzo molto conveniente. Al momento della scrittura dell’articolo sempre sul portale Idealista.it era pubblicizzata una villetta di 85 metri quadri. L’immobile aveva un prezzo di 79.000 euro.

Positano, la perla della riviera amalfitana

Positano è una delle località più suggestive della Costiera Amalfitana. Questa località è famosa per le sue case colorate che si arrampicano sulla collina, creando un effetto scenografico unico. Positano ti offre la possibilità di vivere in un luogo magico, dove potrai ammirare tramonti indimenticabili e scoprire angoli nascosti di paradiso. Qui puoi trovare case con vista mozzafiato sul mare, anche se i prezzi non sono proprio convenienti. Le valutazioni hanno una media di mercato di 4.000 euro al metro quadro, sempre ammesso che si trovi un appartamento da acquistare. Tuttavia non mancano le offerte di case in multiproprietà

Dove comprare casa al mare in Sardegna

Carloforte è l’unico comune dell’isola di San Pietro, al largo della Sardegna sudoccidentale. Si tratta di un pittoresco paese di pescatori, caratterizzato da una forte identità culturale e linguistica, derivata dalla sua origine genovese. Qui veramente si possono trovare appartamenti con vista mare a un prezzo vantaggioso. Per esempio un bilocale di 55 metri quadri, con vista mare, costa 37.000 euro

Questi sono solo alcuni dei tanti paesi sul mare che puoi scegliere per comprare casa in Italia. Ma non mancano le occasioni fuori dall’Italia ma a due passi dalle nostre coste. Sembra impossibile ma si possono comprare belle case anche a meno di 40.000 euro.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)