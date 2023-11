5 idee per abbinare jeans e maglioni: un look comodo ma chic di tendenza tutto l’inverno

5 idee per abbinare jeans e maglioni-Foto da pixabay.com

Non serve uno shopping sfrenato per essere alla moda: ecco 5 combinazioni di jeans e maglioni per stare al passo con le tendenze tutto inverno.

Non appena le temperature si abbassano, le più freddolose cominciano a indossare i maglioni già sistemati nell’armadio grazie al previdente e anticipato cambio di stagione.

Morbidi e caldi, i maglioni rappresentano il comfort più assoluto del periodo invernale e per quanto riguarda i modelli c’è solo l’imbarazzo della scelta.

L’unico problema in cui si potrebbe incorrere è quello di risultare più goffe o gonfie. E il motivo è molto semplice: i pullover hanno uno spessore naturalmente ben diverso dalle classiche t-shirt.

In ogni caso, c’è un abbinamento ben consolidato e sempre di tendenza che aggira l’inconveniente e soddisfa ampiamente le aspettative in fatto di outfit.

Di seguito, trovi 5 idee per abbinare jeans e maglioni e creare un look semplice ma alla moda che diventerà il must dei prossimi mesi.

Una questione di forma e colori

Anche se non hai una passione spiccata per la moda e le tendenze, sicuramente sai bene che maglioni e pantaloni non sono tutti uguali.

In entrambi i casi, ti imbatti in un universo di modelli differenti per forma, colore e taglio.

L’unica accortezza è quindi quella di individuare quelli che meglio si addicono alla tua silhouette.

Ma ci sono alcune combinazioni che si prestano ad una grande varietà di fisicità oltre che di situazioni, con cui è impossibile non risultare impeccabili.

5 idee per abbinare jeans e maglioni: la garanzia di un classico senza tempo

Cominciamo con un accostamento davvero semplice ma sempre d’effetto, che vede protagonisti il pullover neutro di cashmere o di lana e i jeans neri.

Ti basta poi solo un paio di occhiali da sole per impreziosire il look e renderlo sofisticato.

Un’altra combinazione di tutto rispetto è quella ottenuta mixando il maglione a collo alto, modello dolcevita, con i jeans dritti stile indigo.

Altrettanto vincente è poi l’accostamento tra il maglione jacquard con motivi floreali o geometrici e i jeans a zampa.

E per le amanti del cardigan? Bisogna puntare tutto sull’abbinamento con dei jeans a campana e giocare su accessori come cappellino da baseball e collana con ciondoli.

Infine, chi l’ha detto che i pantaloni bianchi si indossano solo d’estate? Per un look dal sapore invernale è sufficiente accostarli ad un maxi maglione color marrone alpaca e brillerai di stile.