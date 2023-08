Situazione abbastanza paradossale quella del titolo STMicroelectronics. Dopo quattro consecutive al rialzo, infatti, la trimestrale NVIDIA sembrava avere messo le ali alle quotazioni del titolo che, però, improvvisamente ha virato al ribasso chiudendo in territorio negativo. Di fatto possiamo parlare di azioni che hanno fatto perdere tanti soldi agli investitori dopo averli illusi di facili guadagni.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono abbastanza ottimisti sul titolo STMicroelectronics, la raccomandazioni media, infatti, è compra. Anche il target di prezzo a un anno è interessante con una sottovalutazione pari a circa il 35%. Quello che, però, sorprende, è la grande differenza che c’è tra lo scenario più ottimistico e quello più pessimistico. Nel primo caso le previsioni di prezzo a un anno esprimono una sottovalutazione di circa il 78%. Nel secondo, invece, esprimo una sopravvalutazione del 20% circa.

La valutazione di STMicroelectronics sulla base dei multipli di mercato

In termini di valutazione dei multipli di mercato, il titolo della società italo-francese risulta essere abbastanza sottovalutato. Come si vede dalla figura seguente, infatti, se si fa eccezione per il rapporto prezzo su fatturato che è superiore a 1, tutti gli indicatori esprimono un’interessante sottovalutazione.

Azioni che hanno fatto perdere tanti soldi agli investitori dopo averli illusi di facili guadagni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 24 agosto a quota 42,485 €, in ribasso del 2,56% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo all’inizio, dopo ben quattro sedute consecutive al rialzo, sostenute anche dai dati arrivati dagli Stati Uniti, è arrivata la doccia fredda di un ribasso che ha confermato la tendenza ribassista in corso. Dopo il terzo tentativo di rottura della resistenza in area 43,86 €, le quotazioni hanno accelerato al ribasso ridando forza allo scenario ribassista mostrato in figura. La discesa potrebbe continuare fino al punto di inversione in area 40,55 € dove la probabilità che si possa assistere a una ripartenza al rialzo è massima.

Nel breve una ripartenza al rialzo potrebbe anche arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 43,86 €.

