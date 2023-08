Scuola, quanto si è disposti a spendere per zaini e astucci di marca? Ecco i dati e la spesa stimata per ogni studente

Tornare tra i banchi costa sempre di più per le famiglie italiane. L’impennata dei prezzi su zaini, astucci, libri e cancelleria in generale farà lievitare inevitabilmente la spesa media per ciascun alunno. Ecco cosa dicono gli ultimi dati e come poter risparmiare soldi preziosi.

Una manciata di giorni e arriverà settembre, mese in cui parte anche il nuovo anno scolastico. E dopo il rincaro sui carburanti e sui voli e sulle vacanze, non poteva mancare quello della spesa relativa ai materiali scolastici. Diverse sono le associazioni nazionali che stanno lanciando l’allarme.

Le stime e i rincari

Federconsumatori, ad esempio, ha stimato che, per tutto il “corredo scolastico”, quest’anno, le famiglie spenderanno 606,80 euro per ogni studente. L’aumento registrato, quindi sarà più del 6% rispetto al 2022.

Il costo dei libri pare aumentare del +4% rispetto all’anno precedente, per una spesa media che si aggira intorno ai 502,10 euro per i testi obbligatori e 2 dizionari. Ci sono, però, dei metodi per risparmiare sull’acquisto dei libri. Ad esempio, scegliendo libri usati si potrebbe risparmiare circa il 26% della spesa complessiva. Non tutti sanno, inoltre, come abbassare l’ISEE legalmente, così da pagare meno per la scuola e ottenere più sussidi.

Sempre secondo Federconsumatori, a patire maggiormente i rincari sono gli alunni delle classi prime. Ad esempio, in prima media si dovrebbe spendere, per tutti i libri di testo e 2 dizionari, 488,40 euro. Una somma a cui si dovrà poi aggiungere quella del “corredo”. Insomma, andare a scuola potrebbe costare più di 1.000 euro. Per gli studenti del liceo ancora di più. Inoltre, a queste cifre andrebbero aggiunti anche i prezzi di dispositivi come pc e linea internet.

Scuola, quanto si è disposti a spendere per zaini e astucci di marca?

A stilare un’altra classifica è l’associazione Assoutenti (Associazione Nazionale Utenti Servizi Pubblici). Secondo gli esperti per l’acquisto di zaini di marca presenti in commercio si rischia di spendere dai 200 ai 1.300 euro. Difatti, sempre secondo l’associazione, su molti siti specializzati, uno zaino di marca può superare abbastanza facilmente il costo di 200 euro. Se si parla, poi, di zaini “trolley” che contengono anche il portapranzo e altre comodità allora la spesa può arrivare anche ai 1.300 euro. Dunque, il tema “scuola, quanto si è disposti a spendere?”, come è intuibile, sta dividendo l’opinione pubblica. Altra considerazione va fatta anche per gli astucci griffati che possono raggiungere i 300 euro di costo.