5 azioni di Wall Street a sconto con utili in crescita nel 2024

La Cnbc ha individuato diverse azioni di Wall Street a sconto con utili in crescita nel corso di questo nuovo anno. Scopriamone alcune.

Hai intenzione di investire nel mercato azionario? Se stai costruendo il tuo portafoglio per il 2024 potresti provare a valutare le proposte della Cnbc.

Quest’ultima ha infatti individuato alcune delle azioni di Wall Street a sconto con utili in crescita nel corso di quest’anno. Eccone ben cinque.

La situazione del mercato azionario

Prima di tutto, cerchiamo però di capire quale sia la situazione del mercato azionario. Quest’ultimo viene fuori da un anno di forte crescita per i principali indici azionari: S&P 500 è salito del 26% e Nasdaq addirittura del 44% e le “magnifiche 7” (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Tesla) hanno trainato il rialzo negli Stati Uniti, cavalcando l’entusiasmo relativo all’avvento dell’Intelligenza Artificiale.

Anche le azioni europee sono andate molto bene e numerosi analisti sostengono che il 2024 potrebbe essere un anno in cui investire su questo mercato potrebbe essere addirittura più conveniente che farlo in quello statunitense.

5 azioni di Wall Street a sconto con utili in crescita nell’anno nuovo secondo Cnbc

Dopo aver riassunto brevemente la situazione, riportiamo alcune delle migliori azioni a sconto con utili in crescita nell’anno nuovo.

Tra queste ci sono Delta Air Lines, con il 6,6 del prezzo/utili a 12 mesi e una crescita attesa del 91,6%, la più alta tra quelle rilevate dalla Cnbc. Grande crescita attesa anche per Arch Capital Group, con prezzo/utili a 12 mesi di 9,7 e una crescita attesa del 60,5%. Da tenere d’occhio anche Bank of New York Mellon, con prezzo/utili a 12 mesi di 11,3 e una crescita attesa del 60%, nonché Match Group, con prezzo/utili a 12 mesi di 18,9 e crescita attesa del 55,6%. Infine, Halliburton Company ha invece prezzo/utili a 12 mesi di 11,8 e una crescita attesa di 42,0%. Ecco, quindi, 5 azioni di Wall Street a sconto con utili in crescita quest’anno.

Lettura consigliata

Dove comprare una casa in montagna se si ha un budget ridotto?