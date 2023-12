Su cosa investire nel 2024? Ecco il miglior ETF azionario globale ad alto dividendo su cui puntare

Gli ETF (Exchange-trade fund) sono fondi d’investimento a gestione passiva. Secondo il portale Morningstar, ce ne è uno in particolare su cui potrebbe essere interessante puntare nel 2024 e che è caratterizzato anche da cedole piuttosto generose. Scopriamo di quale si tratta.

Su cosa investire nel 2024? Torniamo a provare a dare una risposta a questa domanda tenendo a mente le previsioni dei più rinomati analisti a livello mondiale.

Stavolta ci troviamo a trattare la previsione degli analisti del portale finanziario Morningstar, i quali hanno individuato gli ETF azionari globali da tenere d’occhio durante l’anno che verrà. In particolare, ce ne è uno che ritengono essere particolarmente conveniente per costi e rendimento corretto per il rischio. Scopriamo di quale si tratta.

Su cosa investire nel 2024? Ecco il miglior ETF azionario globale per Morningstar

Il miglior ETF ad alto dividendo su cui puntare è Fidelity Global Quality Income (FGQI). Perché? Il motivo è presto detto. Si tratta di un fondo che tende ad avere società con una capitalizzazione più bassa rispetto alla media dei concorrenti, ma più liquide.

Ciò costituirebbe un importante vantaggio in fase di ribasso dei mercati, in quanto faciliterebbe le negoziazioni.

Altri due fondi ad alto dividendo e che potrebbero offrire soddisfazioni agli investitori

Quello che abbiamo citato è l’ETF che, per Morningstar, sembra essere maggiormente degno di attenzione. Tuttavia, ce ne sono altri due che potrebbero fornire più che discrete soddisfazioni agli investitori. Stiamo parlando di iShares MSCI WldQualDiv ESG ETF USD Dist (WQSV) e Vanguard FTSE All World High Dividend Yield (VHYD), altri due fondi ad alto dividendo.

Quindi, per chi ha intenzione di investire in fondi nel 2024 ci sarebbero diverse alternative che varrebbe la pena valutare secondo gli analisti di Morningstar.

