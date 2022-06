Avvolto nel silenzio e circondato da scenari fantastici questo ameno borgo italiano per chi non ama il mare ma cerca il relax e la cucina della montagna

Per molti di noi le statistiche possono sembrare solo dei freddi numeri incolonnati. Ma ci sono casi invece in cui forniscono anche materia di scelta delle nostre vacanze. Andiamo infatti alla ricerca delle mete low cost più gettonate, del mare più limpido e delle località più accoglienti. Seguendo proprio le indicazioni del web e le percentuali di gradimento dei turisti, con tanto di descrizione dei pro e dei contro. Parlando di statistiche, gli ultimi due anni, complici anche gli avvenimenti che ben conosciamo, hanno visto la montagna insidiare il primato del mare.

Alla ricerca della tranquillità e dell’isolamento, ma anche del relax e della buona cucina, gli italiani si sono riscoperti amanti della montagna. Pensare che il nostro Paese, oltre ad avere migliaia di chilometri di coste, vanta anche centinaia di chilometri di splendide località montane. Come quella che vedremo oggi che non ha probabilmente la fama dei grandi borghi montani, ma è un piccolo paradiso tutto da scoprire.

La Val di Non e le sue pregiate mele

Chissà quanti dei nostri Lettori, sentendo parlare della Val di Non, faranno immediatamente l’abbinamento con le succulente e gustosissime mele della zona. Girare infatti da queste parti, significa anche immergersi tra i filari di mele e pere, tra le più buone d’Italia. Nello specifico ci troviamo a Coredo, frazione di Predaia, a poco più di 800 m sul livello del mare, in un bellissimo altopiano, nella provincia di Trento. Qui se desideriamo trovare tutto il relax che cerchiamo, con paesaggi suggestivi, boschi e pinete, enogastronomia e accoglienza, c’è davvero tutto. Curioso come questa località fosse durante l’appartenenza all’Impero Asburgico una meta gradita. Testimonianza ne sono delle bellissime ville in stile Liberty, primo ‘900, per i ricchi possidenti che venivano qui a trascorrere le ferie estive.

Avvolto nel silenzio e circondato da scenari fantastici questo ameno borgo italiano per chi non ama il mare ma cerca il relax e la cucina della montagna

Coredo è un affascinante punto di partenza per portare il turista a tutta una serie di sentieri e passeggiate attorno all’altopiano. Da segnalare la presenza dei laghetti artificiali molto piacevoli di Coredo appunto e di Tavon. Ma da non dimenticare i piccoli santuari e le chiesette che sbucano ogni tanto e che valgono veramente la pena di essere visitati. Coredo è una zona che si presta al turismo familiare, visto che è possibile usufruire anche di piacevoli baby Park in cui lasciare i propri bambini e godersi la giornata.

Cosa può trovare il turista

Avvolto nel silenzio e circondato da scenari fantastici, Coredo offre al turista ogni tipo di alloggio: dall’hotel al bed and breakfast, dalla pensione alla affittacamere. Da segnalare che anche in questa zona, per la gioia degli appassionati, si trovano castelli e fortilizi come Castel Coredo.

