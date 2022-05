Avremo una cascata di fiori e colori se piantiamo queste grandiose piante in giardino a maggio

Siamo ormai nel cuore della primavera ed i fiori stanno sbocciando in tutta la loro bellezza, scaldati dal sole della bella stagione. In questa situazione, non possiamo certo lasciare che i bei colori siano esclusiva dei nostri vicini. Anche noi dobbiamo cercare di avere giardini spettacolari, che facciano invidia a tutti coloro che ci passano di fianco.

Oggi consigliamo quindi alcune piante che fanno al caso nostro, da mettere a dimora entro fine maggio. Se decidiamo di piantarle, avremo una cascata di fiori e colori nel nostro giardino. Vediamo dunque di che piante si tratta

Non aspettiamo oltre e sistemiamo queste belle piante

Iniziamo con la zinnia, pianta che regala un’esplosione di colore per tutta l’estate. Bisogna però piantarla il prima possibile, scegliendo un buon terriccio soffice ed adatto per la coltivazione dei fiori. Possiamo anche aggiungere un po’ di concime, così da aiutare la crescita. Si tratta di una pianta facile da curare, che richiede giusto di essere potata leggermente una volta l’anno. Va annaffiata in maniera regolare, ma non troppo frequentemente. A giugno inizieremo a vedere i primi bellissimi fiori, rotondi e pieni di petali di colore rosso, viola, bianco o arancione.

Proseguiamo conoscendo la cosmea, una pianta ornamentale molto apprezzata e che si adatta bene al clima italiano. Essa regala bei fiori con petali larghi di colore fucsia, che danno un tocco di colore che non si può ignorare nel giardino. Per far crescere la cosmea dobbiamo piantarla in questo periodo ed esporla in pieno sole. Nei giorni dopo averla piantata dobbiamo irrigarla spesso e poi ridurre la frequenza. Entro fine giugno potremo godere dei suoi fiori in tutta la loro bellezza. Assicuriamoci, però, di tutelarla dalle sue nemiche giurate: le lumache. Per eliminare il problema possiamo spargere vicino alla pianta dei prodotti appositi che tengono lontane le lumache, oppure optare per rimedi naturali.

Avremo una cascata di fiori e colori se piantiamo queste grandiose piante in giardino a maggio

Presentiamo infine il tagete, una pianta che presenta fiori dai colori intensi generalmente gialli e rossi, molto utilizzato per fini ornamentali. Facile da coltivare, riesce a crescere in tanti suoli diversi e non richiede irrigazione eccessiva.

Cerchiamo di tutelarla eliminando le erbacce, e lei ci ringrazierà tenendo lontani diversi parassiti pericolosi per il giardino e per l’orto. Stiamo però attenti perché attira le vespe, quindi rischiamo punture se non stiamo attenti.

Lettura consigliata

Altro che gerani, ciclamini e begonie, scegliamo queste 3 piante bellissime e resistenti per balconi colorati per tutta la primavera