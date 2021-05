Non vale come l’oro, anche se a guardarlo un poco gli assomiglia nell’aspetto. Ma anche se non ha il prezzo del metallo prezioso, negli ultimi mesi il suo aumento dei prezzi è stato da medaglia d’oro. L’incremento di valore di questo metallo, non ancora prezioso, ma che presto lo diventerà, non è destinata ad esaurirsi a breve. Secondo gli Analisti di ProiezionidiBorsa la corsa dei prezzi è solo all’inizio, anche se oramai dura da mesi. I motivi sono da ricercare nel trend ascendente dell’economia green, la nuova new economy.

L’aspetto può fare pensare all’oro e anche la corsa all’acquisto che ha scatenato

Di quale metallo stiamo parlando? Quale prezioso materiale può fare arricchire chi vi investirà nei prossimi anni? Il rame. Perché è così ricercato? Perché secondo gli esperti non c’è decarbonizzazione senza in massiccio utilizzo del rame. Infatti, la transizione verso un’economia più verde ed ecosostenibile farà un massiccio uso del rame. Questo metallo è considerato il migliore conduttore tra tutti i metalli per efficienza e costi. Ecco perché la sua utilizzazione è destinata a subire una impennata. E se questo è vero, allora subirà un’impennata anche il prezzo. Un rialzo che in realtà è già cominciato da tempo. Ma quanto può crescere il prezzo e come potere sfruttare questo balzo?

Il future sul rame alla Borsa Comex di New York vale 4,65 dollari, ma a marzo del 2020 un contratto valeva meno della metà, ovvero circa 2,2 dollari. L’esplosione dei prezzi ha spinto le quotazioni a ridosso del massimo toccato nel 2011. Se le ipotesi degli esperti si riveleranno corrette, il prezzo potrebbe arrivare anche a 10 dollari, quindi può più che raddoppiare in un anno.

L’incredibile motivo per cui questo metallo sta andando letteralmente a ruba mandando i prezzi alle stelle e come poterci guadagnare

Ma un piccolo risparmiatore come può sfruttare il potenziale rialzista di questo metallo? Grazie agli ETF, in particolare uno, quotato alla Borsa di Milano, il Wisdomtree Copper Euro Hedge (Isin: JE00B4PDKD43). Questo ETF ha come sottostante l’indice Dow Jones Ubs Copper. Euro Hedge significa che la quotazione è in euro e che quindi le variazioni di prezzo non sono influenzate dal rapporto di cambio euro/dollaro.

Al momento dell’analisi vale poco meno di 8,2 euro. Un risparmiatore può acquistare anche solo 1 ETF. A 6 mesi ha guadagnato il 43%. La strategia consigliata è di acquisto con obiettivo di lungo periodo. Può essere comprato anche a piccole tranche ogni mese. Il superamento di 8,2 euro, spingerà i prezzi verso il massimo a 9 euro. Al ribasso scatterà un segnale d’allarme con un ritorno sotto 7,2 euro, che porterà i prezzi in area 6,5 euro. Ecco spiegato qual è l’incredibile motivo per cui questo metallo sta andando letteralmente a ruba mandando i prezzi alle stelle e come poterci guadagnare

