Si sa che per avere un corpo tonico ed in forma è necessario praticare esercizio fisico regolare ed avere una nutrizione sana ed equilibrata. Gli sport, che siano svolti in centri specializzati, come per esempio le palestre, o che siano fatti all’aperto ed in modo autonomo, richiedono tempo. È necessario compiere uno spostamento per arrivare al luogo in cui si andrà a fare fitness. Bisogna cambiarsi, fare riscaldamento e svolgere l’attività fisica. Poi è il turno del defaticamento ed infine della doccia ed il rientro nella propria abitazione. Non tutte le persone si possono permettere tempistiche così lunghe.

Avere un corpo bello e tonico è un impegno a tempo pieno ma grazie a questo metodo veloce e semplice sarà tutto più facile

Un’alternativa molto efficacie esiste per fortuna. Si basa semplicemente sul non utilizzare mezzi a motore per compiere gli spostamenti brevi. Andare ad acquistare il pane, uscire per andare in tabaccheria, fare la spesa se si necessita di poche cose e via discorrendo. Queste sono tutte attività che è possibile compiere con l’utilizzo di una bicicletta o semplicemente camminando. Anche evitare di utilizzare l’ascensore ma prediligere le scale aiuta moltissimo.

Sostanzialmente ogni attività che può essere svolta con la forza dei propri arti inferiori, deve essere portata a termine senza l’utilizzo di un aiuto esterno. Evitare di utilizzare l’auto, la motocicletta o qualunque altro mezzo motorizzato aiuta il corpo a rimanere naturalmente in forma, sano e tonico. Non solo, aiuta anche l’ambiente in quanto si eviterà di fare ricorso ai combustibili fossili.

Ma in che modo ridurre l’utilizzo di mezzi a motore aiuta il corpo a restare in forma senza perdere troppo tempo?

Avere un corpo bello e tonico è un impegno a tempo pieno ma grazie a questo metodo veloce e semplice sarà tutto più facile ed eccone le ragioni:

si effettuerà esercizio fisico a discapito dell’utilizzo di veicoli;

è un metodo facile e veloce in quanto quella data azione sarebbe stata comunque compiuta;

camminare o andare in bicicletta aumenta la forza muscolare e la resistenza fisica;

migliora l’apparato respiratorio donando più “fiato”;

è davvero facile, veloce e immediato da attuare;

è economico.

Approfondimento

Come fare per tenersi in forma con questo semplice ed immediato trucco che tutti dovrebbero provare per sfoggiare il proprio corpo quest’estate