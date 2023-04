Ecco quanto costa fare un soggiorno a Cayos Cochinos, che da lunedì diventerà l’Isola dei Famosi

Non si sono ancora spenti gli echi del Grande Fratello Vip che per Mediaset e per milioni di telespettatori è già tempo di pensare al prossimo reality. Quello che scatterà dall’Honduras, lunedì prossimo, con un cast di tutto rispetto, dove spiccano i Jalisse e Alessandro Cecchi Paone. La location sarà sempre l’isola di Cayos Cochinos, ma vi siete mai chiesti quanto costa alloggiare lì. Ve lo diciamo subito.

L’Isola dei Famosi è pronta a partire. Il programma condotto da Ilary Blasi inizierà su Canale 5 lunedì prossimo, in prime time. Tutto è ormai pronto, con il cast dei partecipanti che ha già raggiunto l’Honduras e tra poco salperà verso l’isola di Cayos Cochinos per iniziare la lunga avventura che porterà solo 3 dei 13 concorrenti fino alla finale prevista per l’inizio dell’estate.

Anche quest’anno la location scelta per il reality è la penisola che si trova in America Centrale. L’Honduras è uno degli stati più pericolosi al mondo, con un tasso di omicidi molto elevato. Insomma, non proprio il posto ideale per una vacanza tranquilla, a meno che non si voglia soggiornare sulle isole. In quel caso, si potrà godere di tutte le bellezze naturali di uno degli ambienti marini più belli al mondo. Sia che si opti per lussuosi resort che per più strutture più modeste, ma comunque sempre dignitose.

Quanto costerebbe soggiornare a Cayos Cochinos in un’ipotetica settimana a primavera per andare a visitare i luoghi dove saranno protagonisti i vip dell’Isola? Non proprio una vacanza low cost, ovviamente, ma per essere nei Caraibi, potrebbe andare anche peggio. Ecco perché.

Ecco quanto costa fare un soggiorno in Honduras

Il volo innanzitutto. Da Milano o Roma si può raggiungere l’Honduras spendendo meno di 1000 euro, in primavera, con un itinerario di volo che prevede più scali. Si può optare per un volo che dal capoluogo meneghino si diriga verso Chicago, cambiare verso Houston e arrivare a Roatan. Oppure, sempre da Milano, passare da Francoforte, per arrivare sempre nella città più grande del Texas e da lì raggiungere l’isola tropicale.

Dalla Capitale, invece, si spende un po’ di più. Non si va, infatti, sotto i 1000 euro. Si parte da Fiumicino, si può scegliere se fare scalo a Francoforte, Washington, Toronto o Chicago, per poi, però, arrivare sempre a Houston e da lì dirigersi verso Roatan.

Qui possiamo scegliere l’alloggio, perché a Cayos Cochinos non esistono strutture ricettive ed è meta visitabile solo con escursioni e mezzi del posto. Si possono spendere tra i 50 e i 100 dollari per arrivarci, dipende dalla capacità di contrattazione e dal tipo di barca che si vuole avere a disposizione.

Dove soggiornare in Honduras

Roatan offre hotel lussuosi, villaggi all inclusive, ma anche strutture alla portata di molti. Si può scegliere tra l’Infinity Bay Resort con stanze da 250 euro a notte minimo, al Seagrape Plantation che offre camere dignitose a 85 euro a notte. Il prezzo più basso è quello praticato dal Victoria’s Beach House, che nella settimana centrale di maggio, propone una matrimoniale a meno di 300 euro.

Insomma, con una buona ricerca, un pizzico di adattamento, si può fare un viaggio in Honduras in primavera spendendo meno di 2000 euro. Non una somma modesta, certo, ma neppure una cifra clamorosa, per fare un bagno nel mare dei Caraibi.

Dunque, ecco quanto costa fare un soggiorno a Cayos Cochinos, per visitare i luoghi dell’Isola dei Famosi che accenderà i suoi motori lunedì prossimo.