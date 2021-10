Parlando con la gente capita spesso di sentire l’argomento vaccini per il raffreddore. Alla domanda su come mai la scienza sia riuscita a creare il vaccino per l’influenza e subito dopo per il COVID-19, rispondiamo proprio appoggiandoci proprio alla scienza, che ci ricorda come nella maggior parte dei casi il raffreddore sia provocato dall’unione di più di 250 virus. Ecco che con così tanti ceppi virali attivi, non è semplice realizzare un vaccino che aiuti nella prevenzione. Autunno tempo di raffreddore ma la medicina ci offre 6 consigli utili per prevenirlo, a partire dal classico sistema che negli ultimi mesi è diventato un comandamento: lavarsi le mani.

La stagione perfetta del raffreddore

I cambi di stagione sono da sempre i momenti perfetti per beccarsi un bel raffreddore. Soprattutto quando si passa dal caldo al freddo, dall’estate all’autunno. Complici anche queste giornate di sole diurno e umidità e freddo notturno. Andare a fare una passeggiata e scoprirsi per il caldo, ritrovandoci poi il giorno dopo con raffreddore e mal di gola. Questo è il momento giusto per ricordarci di proteggere la gola, ma anche di vestirci col materiale giusto anche per una semplice passeggiata.

Autunno tempo di raffreddore ma la medicina ci offre 6 consigli utili per prevenirlo

Pochi sanno che aumentare il consumo di bevande in questo periodo è uno dei 6 consigli che ci regala la medicina per prevenire raffreddori. Questo perché mantenendo il muco nasale più fluido favoriamo la potenziale eliminazione dei batteri. Attenzione che bere di più, non significa riempirsi di bevande zuccherate, vino e birra. Ci riferiamo ad acqua, tè, tisane e succhi naturali di frutta.

Abbiamo anticipato di lavarci spesso le mani, e nello stesso tempo, quando non abbiamo la mascherina addosso, cerchiamo di limitare proprio il contatto tra naso e mani. Cosa che diventa ancora più importante se siamo stati a contatto con un familiare raffreddato.

Tanta vitamina C

Assumere tanta vitamina C in questo periodo, come possono consigliarci medici e farmacisti, è un aiuto nella prevenzione dei raffreddori. La scienza medica ricorda che la vitamina C non sconfigge raffreddore, ma rinforza il sistema immunitario. Sicuramente delle belle spremute di arancia sono nutrienti e benefiche. A patto di non soffrire di gastrite, ulcera e problemi intestinali.

E a proposito di sostanze benefiche non dimentichiamo quanto ci possano fare bene fare le fumenta naturali, come facevano le nostre nonne. Oggi abbiamo a disposizione strumenti quali l’aerosol, ma anche la classica testa coperta dall’asciugamano sui vapori di una pentola con oli balsamici rappresenta un aiuto per liberarci del muco in più. L’ultimo consiglio l’abbiamo già anticipato: attenzione a non svestirci quando siamo fuori. Potremmo essere sudati e beccarci un bel raffreddore.

