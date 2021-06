Piazza Affari dopo settimane di tira e molla ha lasciato alle spalle l’importante baluardo dei 25.000 punti e ora i targets sono davvero ambiziosi sia di breve che di medio lungo termine. L’aspetto interessante è che, come segnala ogni giorno il nostro Ufficio Studi, ci sono molti titoli sottovalutati con percentuali superiori al 50%.

Questo quindi è il momento ideale per concentrarsi sul valore e sulla tendenza dei grafici, gli aspetti che contano di più negli investimenti.

Oggi il nostro Ufficio Studi ritorna a raccomandare un titolo che è stato inserito nella Lista delle raccomandazioni qualche settimana fa al prezzo di 4,70 euro per azione.

Infatti, c’è da tradare un segnale di inizio fase direzionale rialzista per i prezzi del titolo OSAI Automation System sottovalutato di circa il 60%.

La società è Osai Automation System (MIL:OSA) fondata nel 1991 e con sede a Torino, capitalizza in Borsa circa 68,4 milioni di euro. Opera nel settore dell’automazione e robotica, elettronica, microlavorazione laser e semiconduttori in Italia e all’estero.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione dell’ 1 giugno al prezzo di 5,07 in rialzo del 5,41% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,09 ed il massimo a 6,25.

Segnale di inizio fase direzionale rialzista per i prezzi del titolo OSAI Automation System sottovalutato di circa il 60%

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) esprimono un fair value in area 5,76 per azione. I nostri calcoli invece, dopo aver normalizzato i bilanci degli ultimi anni, giungono alla stima di un fair value in area 8 euro per azione.

Cosa attendere da ora in poi?

Il nostro giudizio come da report precedente rimane Strong Buy Long term.

La nostra strategia di investimento

Per chi ha comprato il titolo come da nostra precedente indicazione, mantenere con stop loss di lungo termine a 4,46 e primo target da raggiungere in 1/3 mesi in area 6,25 e poi 12/18 mesi in area 8 euro. Primo supporto di breve termine a 4,75. Per chi volesse comprare il titolo a mercato, può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.