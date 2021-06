Se siamo alla ricerca di un luogo straordinario che possa rendere uniche le nostre vacanze, non dobbiamo cercare oltre. Infatti, in questo breve tratto di costa si trovano tante perle nascoste sufficienti per riempire di emozione diversi giorni di viaggio. Visitare queste spiagge sarà come arrivare sulla luna tra paesaggi incontaminati, cascate a mare, grotte e archi di roccia bianca.

Dove andare per scoprire questo luogo magico e indimenticabile

Ci troviamo nella Penisola del Sinis, un lembo di terra che sporge dalla costa occidentale della Sardegna. Non si tratta di una delle località più gettonate dell’isola, possiamo quindi ancora trovare dei prezzi competitivi. Nella parte settentrionale della penisola, troviamo chilometri di spiaggia bianca, Is Arenas, con alle spalle un’enorme pineta per rifugiarci dal sole. Il mare è mozzafiato come in tutta la Sardegna. Possiamo raggiungere questa spiaggia percorrendo la SS 292 dopo Riola Sardo. Da qui in poi troveremo solo meraviglie che ci faranno desiderare di non dovercene mai andare.

Le attività più emozionanti della zona

A pochi minuti dalla spiaggia di Is Arenas incontriamo un tratto di costa davvero particolare. Infatti, visitare queste spiagge sarà come arrivare sulla luna tra paesaggi incontaminati, cascate a mare, grotte e archi di roccia bianca. Il primo incontro lo facciamo a S’Archittu, un arco di arenaria bianchissima che si staglia sul mare cristallino. Proseguiamo e incontreremo una spiaggia di dune candide come zucchero a velo per goderci una classica giornata al mare. Il nome di questo lido è Santa Caterina di Pittinuri.

Continuiamo la risalita in kayak o in SUP (una variante del surf) per esplorare le grotte nascoste del litorale. Pagaiare verso Grutta su Coduleddu sarà come entrare nel ventre di una balena.

Altrimenti possiamo prendere l’auto da Santa Caterina e in soli 10 minuti raggiungeremo le meravigliose cascate di Capo Nieddu. La scogliera basaltica getta in mare un getto d’acqua che si getta direttamente nel mare intenso della costa occidentale. Niente di più magnifico.

Possiamo raggiungere gli stessi punti con dei trekking dolci, che ci permetteranno anche di visitare le varie cale e le torri d’avvistamento aragonesi. Prima di avventurarci in sentieri per noi nuovi informiamoci dovutamente o affidiamoci ad una guida locale e…godiamoci questa meravigliosa isola e le sue spiagge incontaminate!