Ora che l’autunno entra nel vivo, è normale non avere più la stessa voglia di uscire la sera. Fa sempre più freddo, quindi non si può andare tranquillamente a prendere un bicchiere nei dehor dei bar.

Quindi si resta a casa e si cercano dei passatempi casalinghi. C’è chi ama leggere, chi vuole vedere serie TV e chi è un grande appassionato di film. Per fortuna, ci sono tantissime opere diverse che sanno accontentare tutti i “palati”.

Oggi in particolare parliamo di cinema, consigliando un film che potrà essere apprezzato sia dai cinefili incalliti sia da persone meno esperte di questa arte. Vedremo attori famosissimi e tante emozioni in questo pazzesco film disponibile su Netflix.

L’opera dei grandi registi

Andiamo su Netflix e mettiamo nella lista dei preferiti “Fratello, dove sei?“. Questo bellissimo film è diretto dai fratelli Coen, due grandissimi registi che hanno un curriculum di tutto rispetto. Sono stati loro, infatti, a dirigere grandi opere come “Fargo”, “Non è un Paese per vecchi” e “Il grande Lebowski”.

Tuttavia, non dobbiamo limitarci ai film più famosi dei fratelli Coen. Anche i loro lavori meno celebri sono di altissimo livello e “Fratello, dove sei?” potrebbe essere uno dei più sottovalutati. Questo film, infatti, è un originalissimo adattamento dell'”Odissea” di Omero, ambientato all’inizio degli anni ’30 negli Stati Uniti.

Questo grande film parla di tre uomini condannati ai lavori forzati, che riescono a scappare. Uno dei tre, Ulysses Everett McGill, dice loro che prima di essere catturato ha nascosto un milione di dollari in un luogo segreto. Invita, quindi, gli altri due a seguirlo per cercare e recuperare questo ghiotto bottino. Inizia così un’incredibile serie di disavventure.

“Fratello, dove sei?” racconta una grande storia, servendosi anche di un grande cast. Il protagonista, Everett, è interpretato da George Clooney, qui in una fantastica interpretazione che gli ha fatto vincere il Golden Globe al “Miglior Attore”. Troviamo anche John Goodman, altro famosissimo attore celebre per “I Flinstones” e “Il grande Lebowski”. Non dimentichiamo, poi, John Turturro, che abbiamo visto anche nei “Transformers” e “He got game”.

Insomma, questo film ha tutti gli ingredienti per avere successo e infatti è stato apprezzatissimo. La critica lo ha nominato a tanti premi, tra cui anche l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Approfondimento

