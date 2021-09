Con le mani facciamo di tutto. Sono le prime parti del corpo che vengono a contatto con il Mondo esterno, con superfici (spesso sporche), mani di sconosciuti e tanto altro ancora.

Durante la pandemia abbiamo capito quanto sia importante lavarsi le mani con regolarità e più volte al giorno, per eliminare germi e batteri. A volte, però, ciò potrebbe non bastare.

Il problema è che sono poche le persone che, durante il lavaggio delle mani, fanno attenzione a pulire anche gli spazi sottostanti alle unghie. E il discorso diventa ancora più rischioso per chi ha le unghie lunghe. Infatti sotto le nostre unghie si nasconde un Mondo di germi e batteri che potrebbe causarci infezioni anche gravi, come la Salmonella. E se ci ha impressionato ciò che abbiamo letto sin qui, quello che verrà dopo sarà ancora più difficile da sopportare.

Non mangeremo più le unghie neanche per sbaglio dopo aver scoperto quest’amara verità

Con le unghie ci tocchiamo il viso, la bocca, gli occhi. E poi ci sono moltissime persone che le unghie le mangiano, per stress, per noia o per una cattiva abitudine difficile da abbandonare.

L’amara verità è che sotto le nostre unghie si annidano germi e batteri, che proliferano indisturbati e protetti dal calore del corpo. Il problema è che la diffusione di questi microrganismi su bocca e viso potrebbe causare la nascita di infezioni da Salmonella o Escherichia Coli.

Diffondiamo batteri nel nostro corpo

Il pericolo deriva proprio dalla cattiva abitudine di mangiarsi le unghie. Così facendo, siamo noi stessi a veicolare nella nostra bocca, e quindi nel nostro corpo, microrganismi che potrebbero causare infezioni, anche gravi. Probabilmente non mangeremo più le unghie neanche per sbaglio dopo aver scoperto quest’amara verità.

I rischi aumentano se le nostre unghie sono lunghe

Tendenzialmente chi porta le unghie lunghe le decora anche con lo smalto. A proposito di questo, abbiamo già sottolineato che chi mette lo smalto dovrebbe fare attenzione a questi rischi di cui le pubblicità non parlano. Senza contare che lo smalto contiene sostanze nocive per l’organismo, come la formaldeide, che rischieremmo di inghiottire con lo smalto. Ma non è finita qui.

Anche danni ai denti e alle labbra

Mangiarsi le unghie comporterebbe rischi anche alla salute dei nostri denti. Il problema è che rosicchiare le unghie potrebbe scheggiare i denti, rovinandone lo smalto e l’estetica generale. E nei casi peggiori, questo brutto vizio potrebbe addirittura causare danni alla mascella.