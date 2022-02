Il pane fa parte dell’alimentazione quotidiana da secoli. Fare il pane in casa è il piccolo sogno che si potrebbe ben realizzare. Tuttavia non sempre si riesce ad ottenere dei risultati soddisfacenti. Con una tecnica straordinaria si potrà fare in tutta semplicità, senza essere degli esperti panettieri.

Anche fare la pizza in casa potrebbe essere una vera soddisfazione. Come per il pane, l’impasto si rivela un momento chiave per ottenere una buon risultato. Allora meglio seguire un metodo semplice per preparare un buon impasto per pizza.

Senza un buon impasto per pane e pizza il risultato è scadente. Certamente sarà eccezionale questo pane fatto in casa, soprattutto verificando se l’impasto è lievitato al punto giusto.

Scegliere la farina

Quando si prepara il pane la scelta degli ingredienti è importante. La farina in particolare è l’elemento principe che dona consistenza al pane. Oggi molto diffuse sono le farine 00, che danno un pane leggero. Tuttavia sono povere in elementi nutritivi. Sono questi a donare morbidezza e gusto. Non tutti però amano la farina integrale. La scelta da provare è l’utilizzo della farina semi-integrale, un buon compromesso fra la farina 00 e quella integrale.

Seguiamo allora la ricetta che ci insegnerà una tecnica piuttosto innovativa per fare il pane.

Ingredienti per 4 pezzi di pane

400 g di farina tipo 1, semi-integrale (o 450 g di farina 00);

200 ml di acqua;

12 g lievito di birra fresco (= circa 5 g di lievito secco);

30 g olio oliva;

5 g di sale fino.

Eccezionale questo pane fatto in casa ben lievitato, croccante e dalla mollica soffice grazie a questo modo di cuocerlo

Mettiamo la farina in una ciotola aprendola al centro. Versiamo l’acqua leggermente tiepida e aggiungiamo il lievito. Mescoliamo per farlo sciogliere. Aggiungiamo anche l’olio e il sale e cominciamo ad amalgamare gli ingredienti a mano. Realizziamo un impasto rotondo, liscio e soffice. Copriamo la ciotola con un panno e lasciamo lievitare per 2 ore.

La pasta è cresciuta del doppio e la sistemiamo sul tavolo di lavoro asperso con un po’ di farina. La schiacciamo con le dita per farla aprire e la richiudiamo, arrotolandola su sé stessa. Si ottiene così un cilindro che mettiamo a “pancia in su”, per arrotolarlo partendo dal lato più corto. Abbiamo così una pagnottella d’impasto. Tutti questi movimenti servono a portare aria nell’impasto per ottenere un pane soffice.

La cottura in acqua

Ora tagliamo in quattro l’impasto e ad ogni pezzo doneremo una forma cilindrica. Poggiamoli su una teglia infarinata e lasciamo lievitare ancora 1 ora, coprendole per non far passare aria. A questo punto pratichiamo dei tagli sopra le pagnotte.

Intanto sul fuoco abbiamo sistemato una pentola larga di acqua bollente. Mettiamoci dentro le pagnottelle per 3 minuti, girandole spesso. Questo passaggio permetterà al pane di assorbire umidità, gonfiandosi leggermente. Può sembrare un passaggio strano, ma al pane non succede nulla.

A questo punto prendiamo le pagnottelle e mettiamole in teglia cospargendole di olio e sale sulla parte superiore. Mettiamo in forno preriscaldato a 200 gradi e lasciamo cuocere per circa 30 minuti. Saremo veramente sbalorditi della morbidezza e croccantezza di questo pane eccezionale.