Inizio della settimana in crescendo per 3 segni dello zodiaco. Questo febbraio si mostrerà particolarmente fortunato per certi segni. Nella seconda settimana, i raggi suadenti della Luna ne illumineranno soprattutto 3. Andiamo, allora, a scoprire i segni zodiacali che potranno avere la fortuna che bussa alla loro porta a febbraio.

Come sarà il 2022

Siamo solo all’inizio di un anno, che non mancherà di stupirci con i suoi avvenimenti sorprendenti. Riscopriremo, certamente, la voglia di respirare bene con la presenza di Marte in Gemelli. I Gemelli nell’oroscopo sono legati all’organo dei polmoni. Si spera così che ritorneremo a respirare liberamente con la fine della pandemia.

D’altra parte, la presenza conflittuale del Pianeta Marte ci ricorderà che forse i polmoni della Terra soffrono ancora. I problemi legati all’inquinamento globale e alla deforestazione, probabilmente, si faranno sentire nella seconda metà dell’anno.

Intanto, vediamo cosa succederà a febbraio a questi 3 fortunati segni dello zodiaco.

La fortuna nel mese di febbraio

Il secondo mese dell’anno porterà fortuna ad alcuni segni protetti dai Pianeti. Tra questi troviamo Vergine, Bilancia, Capricorno e Sagittario. Per questi segni, febbraio prospetta buone possibilità a livello economico. In vista non c’è solo un miglioramento nel lavoro, ma anche delle reali possibilità di vincere dei soldi.

Tuttavia, soldi che arrivano significa anche soldi che partono. Bisogna sempre essere prudenti nelle spese, senza lasciarsi prendere la mano. La fortuna dispensa denaro anche in forza di necessità non sempre al momento evidenti. Mai sprecare, perciò, senza motivo.

Questi 3 fortunati segni dello zodiaco saranno ricoperti d’oro nella seconda settimana di febbraio affiancati dalla Luna crescente

Il mese di febbraio 2022 è cominciato carico di significato. Il primo giorno ha visto la Luna Nuova inaugurare il mese. Allo stesso tempo, è iniziato il nuovo anno cinese. Certamente, sarà un febbraio carico di sorprese.

Intanto, la seconda settimana di febbraio vedrà la Luna entrare in 3 segni, Toro, Gemelli e Cancro. Non a caso, la Luna si trova a casa sua nel segno del Cancro. Le sue fasi in astrologia sono legate alla vita dell’uomo, alla sua capacità di crescere e diventare adulto.

La fase di Luna crescente si manifesta allora in Toro, Gemelli e Cancro per accogliere quei desideri che attendono di realizzarsi. Il passaggio della Luna tra il 7 e il 14 febbraio ci rende più abili e sensibili a captare i suggerimenti della fortuna. È il momento di tentare la buona sorte.

D’altro canto, ci rende anche più scoperti e sensibili, per cui diventiamo più insofferenti. In amore dovremo fare prova di equilibrio, proprio per non ferire il nostro partner. L’amore, a volte, non è saper realizzare i propri desideri, ma saper rinunciarvi. Proprio quello che ci insegna la Luna per crescere di più, come fa lei in questi giorni.