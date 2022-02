Attenzione alle rivelazioni per Toro, Vergine e Capricorno e altri 2 segni che grazie a Mercurio e Plutone festeggeranno in anticipo San Valentino

Per la terza volta in poche settimane, Mercurio incontrerà Plutone in quella che può essere definita la congiunzione più importante di inizio anno.

I nati sotto diversi segni potranno accantonare dubbi e incertezze e avere idee chiare in campo lavorativo e nella sfera affettiva.

Le rivelazioni di questi giorni porteranno risvolti positivi e, così come è stato per la settimana appena trascorsa, anche l’inizio della prossima sarà fruttuosa.

L’influenza di Mercurio si farà sentire fino alla metà del mese.

Un San Valentino particolare

Dopo aver superato qualche cambiamento importante dettato dall’incontro fra Marte e Urano, i nati sotto il segno del Toro saranno coinvolti ora nella congiunzione tra Mercurio e Plutone.

I primi giorni della settimana dovevano essere utili per capire se qualcuno in competizione con noi era in grado di superarci. Accertato questo, è arrivato il momento di raccogliere una nuova sfida. Anche se non abbiamo una persona amata con cui festeggiare, dobbiamo tenere il cuore aperto. Non bisogna perdere la speranza.

Fare attenzione alle rivelazioni per Toro, Vergine e Capricorno sarà determinante.

I nati sotto il segno della Vergine sono stati accompagnati da Marte a inizio settimana. Ora tocca a Mercurio. Se qualcosa non è successo potrebbe accadere a giorni. Le sorprese non sono finite. Un impegno improvviso potrebbe tenervi lontani dal vostro amore proprio il 14.

Festeggiamo in anticipo ma festeggiamo. Meglio farsi vedere propositivi piuttosto che disinteressati.

Il Capricorno aveva il trigono vincente martedì e tenere gli occhi ben aperti era il must della settimana.

Questo week end di vigilia per gli innamorati può essere vissuto con molta passione, ogni momento deve essere sfruttato. I traguardi raggiunti meritano un brindisi. Se siamo soli e qualcosa è andato storto non dobbiamo essere giù di morale ma uscire e comprare qualcosa di bello. Togliamoci qualche sfizio.

Attenzione alle rivelazioni per Toro, Vergine e Capricorno e altri 2 segni che grazie a Mercurio e Plutone festeggeranno in anticipo San Valentino

Essere del segno dei Gemelli significa sapere gestire la doppiezza. Le falsità non ci scalfiscono. Se ci siamo presi il nostro tempo per riflettere in campo lavorativo, possiamo smascherare un nemico inaspettato. Solo dopo recupereremo il terreno perduto. Non dobbiamo farci condizionare dai segreti che minano la nostra sicurezza. Abbiamo bisogno di rispettare i nostri ritmi e grazie all’aiuto di Mercurio poche cose possono rimanere nascoste. Non è necessario forzare la mano ma solo attivarsi. Mettiamo da parte il cinismo. San Valentino non è solo il giorno dei commercianti. Sorprendere la persona che amiamo è il regalo più bello che possiamo farci.

Il segno dello Scorpione è spesso protagonista in amore. Con le parole bisogna saperci fare quindi usiamo le nostre abilità per far capire alla persona amata quanto teniamo a lei. La più grande sorpresa arriverà quando meno ce lo aspettiamo. Il romanticismo del fine settimana ci coinvolgerà. Non tiriamoci indietro.