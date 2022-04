Fra le preoccupazioni degli Italiani c’è sicuramente l’aumento dei prezzi che nell’ultimo periodo è stato davvero notevole. Dopo diciotto mesi di rialzi consecutivi, il Governo ha messo un freno con il taglio di 25 centesimi sulle accise di benzina e gasolio. Tuttavia questo “sconto” per abbassare il costo del carburante ha una validità di un mese, dunque è vicino allo scadere. Non è ancora chiaro se si manterrà questo sgravio, dunque bisogna “aguzzare il cervello” per mettersi al riparo da ulteriori rincari.

Chi vive in città

Ebbene sono già molti gli italiani che l’hanno fatto, dunque ecco una soluzione efficace per risparmiare molti soldi. Non ci stiamo riferendo ai pannelli solari, che non sono alla portata di tutti. I motivi sono molteplici ma fra i più importanti c’è la disponibilità di spazio. Infatti i pannelli vanno installati in una superficie ampia dove il sole possa filtrare direttamente. Una condizione molto rara per chi vive in città. Per questi motivi molte persone hanno adottato una soluzione alternativa dai risultati sorprendenti.

Ci stiamo riferendo al “mini eolico”, come viene definito dall’ l’Associazione Nazionale Energia del Vento. Il principio su cui si basa questo sistema è molto semplice: l’energia cinetica del vento viene trasformata in energia meccanica e poi in energia elettrica. Dunque con l’ausilio di un aerogeneratore si riuscirebbero ad ottenere dai 60 ai 100 kilowatt l’ora a seconda dell’apparecchio. Questa è una quantità più che sufficiente se si pensa che in un’abitazione il consumo medio è fra gli 1 ed i 6 kilowatt orari.

Ecco una soluzione efficace per risparmiare molti soldi sulla bolletta che tanti stanno già mettendo in pratica

Sebbene il risparmio sia oggettivamente notevole è impossibile purtroppo al momento rendersi totalmente indipendenti dalla rete elettrica di Stato. Tuttavia questa soluzione consente un risparmio di soldi davvero notevole. I costi di installazione di un sistema mini eolico sono decisamente accessibili. Per prima cosa bisognerà scegliere il luogo giusto dove posizionare l’aerogeneratore. Per valutare l’esposizione più ventosa si potrà consultare l’Atlante Eolico. Il secondo passo da fare è quello di rivolgersi ad un professionista del settore. Di solito le aziende che vendono questo tipo di dispositivi offrono una consulenza gratuita. Infine, per gli impianti fino a 60 kilowatt, si sottopone semplicemente una richiesta al Comune tramite la Procedura Abilitativa Semplificata. È bene consultare la normativa di riferimento che può variare da Regione a Regione.

