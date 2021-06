Attenzione quando sentiamo il formicolio alle mani e ai piedi ecco da cosa dipende

Ci sono vari motivi che causano il formicolio a mani e piedi. Per alcuni di essi non c’è da preoccuparsi mentre per altri è meglio fare molta attenzione. Qui di seguito daremo alcune indicazioni per riconoscerli, tuttavia è sempre raccomandata una visita dal medico per una diagnosi.

Tra questi motivi il più comune e semplice è quello che è causato dal tenere una posizione scomoda per un po’ di tempo. Dormiamo in una posizione scomoda? Teniamo il braccio sotto la testa, le gambe a penzoloni dal letto? Tutto questo può crearci un formicolio o addirittura la perdita di sensibilità a braccia o gambe. Fortunatamente in questi casi il formicolio scompare presto, ma prestiamo attenzione a quando sentiamo il formicolio alle mani e ai piedi: ecco da cosa dipende.

Le possibili cause

A parte le cause semplici e i dolori passeggeri, ci sono poi delle motivazioni ben più serie riguardo il formicolio, da non prendere assolutamente sottogamba. Ad esempio può esserci un problema di cervicali, di vario tipo. Ad esempio quando alcune ernie cervicali vanno a comprimere i centri nervosi e quindi provocano formicolii e iper-sensibilità a braccia o gambe.

Anche l’artrite reumatoide può essere una causa. In questo caso non si tratta di un formicolio continuo ma di fitte momentanee ed improvvise che irrigidiscono gli arti.

Ci sono anche delle cause legate a problemi di circolazione, come trombosi ed ischemia. Nel caso di trombosi, si hanno dei coaguli sanguigni che impediscono il normale flusso di sangue nelle vene. Il formicolio in questi casi può essere accompagnato da raffreddamento degli arti e dolore periferico.

Nell’ischemia, invece, si ha un debole o mancato afflusso di sangue al cervello. In una imminente ischemia, il formicolio può segnalarci il pericolo. In questi casi è assolutamente necessario chiamare il 118.