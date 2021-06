Uno dei problemi più ricorrenti che causano la morte di una pianta è l’errata irrigazione. Annaffiare troppo o troppo poco le piante provoca a fiori e alberi un grande stress idrico. Ecco, quindi, qual è il geniale trucco che aiuta a capire quant’acqua dare alle piante durante l’estate.

Non sarà necessario ricorrere a strumenti di nessun tipo o impiegare chissà quanto tempo. La guida intende poi illustrare gli altri migliori metodi per capire se l’acqua somministrata alla pianta in estate è poca o eccessiva.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché basta semplicemente sollevare il vaso

Un modo facilissimo per comprendere se la quantità d’acqua data alla pianta è troppa o poca consiste nel sollevare il vaso e valutarne il peso. Se sollevando leggermente il vaso questo apparirà abbastanza leggero, è arrivato il momento d’irrigare.

Questo metodo risolve quelle situazioni in cui la pianta, a prima vista, appare ben irrigata, perché lo strato superiore è bagnato e scuro. Spesso, però, basta scavare leggermente il terriccio con il dito per notare una generale secchezza del suolo più profondo.

Pesare il vaso risolve in gran parte questo problema. Quando l’acqua sarà completamente evaporata, il vaso tornerà a essere leggero e bisognerà irrigare nuovamente la pianta. Ripetere costantemente tutto questo aiuterà a capire definitivamente le abitudini della pianta e a non dover continuamente sollevare il vaso ovviamente.

Ecco svelato il geniale trucco che aiuta a capire quant’acqua dare alle piante durante l’estate

Ora che è chiaro perché questo trucco aiuta a comprendere la quantità esatta d’acqua da somministrare alla pianta, ecco altri metodi.

L’impatto visivo del terreno, ad esempio, è un altro fattore molto importante in questa valutazione. Quando questo è scuro, la pianta avrà probabilmente un terriccio umido, viceversa in caso di terriccio chiaro e polveroso.

Un altro buon metodo è inserire un bastoncino nel terreno, come si fa comunemente per verificare la cottura interna di una torta. Non bisognerà, però, usarne uno colorato o verniciato, perché potrebbe falsare il risultato e occorrerà prestare attenzione a non urtare le radici. Lasciarlo nel terreno per almeno 2 minuti e poi sfilarlo. Se questo apparirà bagnato e umido, non c’è bisogno d’irrigare nuovamente la piante.

Bisogna sempre prestare attenzione alle foglie

Un altro indicatore di una quantità eccessiva o insufficiente d’acqua sono le foglie. È possibile che diventino gialle, oppure siano verdi ma ricce, o che semplicemente appaiono pendenti. La Redazione approfondisce questo tema e spiega come interpretare l’aspetto delle foglie in questa precedente guida di coltivazione a cui rimanda per approfondimenti.