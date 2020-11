Molto spesso accade che i gatti cominciano a miagolare in modo diverso. Quando il miagolio diventa rauco o addirittura il gatto rimane senza voce, probabilmente soffre di un disturbo detto afonia. In questi casi è importante intervenire con celerità per scoprirne le cause. L’afonia potrebbe essere dovuta ad un colpo di freddo a stress o ad una grave malattia.

Attenzione quando i gatti miagolano in questo modo, potrebbero avere una grave malattia

Così come per gli esseri umani, i problemi di afonia sono causati da un malfunzionamento della laringe. È possibile che la causa sia un semplice colpo di freddo. In questo caso può succedere che abbia la necessità di assumere antibiotici o altri farmaci che solo il veterinario potrà indicare.

Tuttavia, può accadere che sia un segnale della presenza di un tumore alle vie respiratorie, che porta alla perdita della voce. In questo caso la diagnosi precoce è fondamentale per il successo della guarigione. Pertanto è molto importante far visitare il proprio amico quattro zampe da un veterinario nel più breve tempo possibile.

Evitare l’automedicazione

Non bisogna mai somministrare ai gatti farmaci per uso umano se non prescritti da un professionista, potrebbero aggravare notevolmente i problemi di salute del micio.

È importante prendere nota della frequenza e della durata dell’afonia. Questo è indispensabile per valutare l’entità del malessere che può andare da un’allergia stagionale facile da risolvere, ad una malattia più complessa.

I consigli per aiutare il gatto a recuperare più in fretta

Dopo aver consultato il veterinario un suggerimento per aiutare il gatto a recuperare più in fretta la voce può essere quello di aggiungere al suo cibo del brodo di pollo caldo.

In alternativa una piccola quantità di miele, tutti i giorni, può velocizzare il processo di guarigione.

Infine, è da tener presente che l’arrivo di un altro animale domestico in casa, o di un neonato, può causare al micio un’afonia temporanea. Non appena si sarò abituato alla nuova presenza il gatto tornerà a miagolare normalmente senza la necessità di alcun intervento medico.

Abbiamo, quindi, visto che dobbiamo prestare attenzione quando i gatti miagolano in questo modo potrebbero, avere una grave malattia. Vanno, quindi, portati dallo specialista in tempi brevi.