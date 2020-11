Ecco come preparare il dolce perfetto per le domeniche di autunno, stiamo parlando del soufflé di castagne su salsa di cachi. È una torta molto facile da eseguire che utilizza i prodotti tipici di questa stagione. Il risultato sarà delizioso e sorprendente.

Gli ingredienti

Vediamo quali sono gli ingredienti del dolce perfetto per le domeniche di autunno:

a) 300 gr castagne fresche;

b) tre tuorli;

c) tre albumi;

d) 40 gr di zucchero bianco;

e) 30 gr di zucchero di canna;

f) 20 gr di latte.

Per la crema saranno necessari due cachi maturi.

Il procedimento

Si parte dalla cottura delle castagne. Questa operazione è di solito molto lunga e noiosa, vogliamo quindi suggerire una tecnica per renderla più breve e meno elaborata.

Si parte con l’incidere le castagne fresche, si passano in forno a 200 gradi per cinque minuti. Si tolgono dal forno e si mettono a sbollentare in acqua con una foglia di alloro per venti minuti.

Si procede, quindi, a togliere la buccia, processo che a questo punto sarà molto più facile. Le castagne sbucciate si mettono in una pentola riempita fino all’’orlo per metà di acqua e per l’altra metà di latte con l’aggiunta di un pizzico di sale. Si consiglia di girare ripetutamente per evitare si attacchino.

Si lasciano cuocere finché le castagne non diventano morbide. Il composto ottenuto si deve lasciare ben raffreddare.

Non rimane che frullare le castagne raffreddate con lo zucchero di canna ed i tuorli. A parte si montano a neve gli albumi con lo zucchero bianco.

Si uniscono le due preparazioni, facendo attenzione a girare dal basso verso l’alto affinché gli albumi non si smontino. Si versano tre cucchiai del composto negli stampi di alluminio precedentemente imburrati e spolverati di zucchero.

Si cuociono in forno a bagnomaria per circa quindici minuti a 200 gradi. Nel frattempo, si frullano i cachi con un frullatore ad immersione. Si adagia la salsa ottenuta sul fondo e ci si appoggiano sopra i soufflé quando cotti.

Ecco quindi come preparare il dolce perfetto per le domeniche di autunno. Buon appetito!