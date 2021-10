La pandemia da Covid 19 ha totalmente rivoluzionato il mondo del lavoro, costringendo anche le pubbliche amministrazioni a profondi cambiamenti strutturali.

Per questo motivo, infatti, nell’ultimo anno il governo ha deciso di effettuare diversi interventi per migliorare ed ampliare la macchina amministrativa.

Si tratta di una buona occasione da sfruttare, soprattutto per chi cerca lavoro, o per chi l’ha perso durante questi ultimi due anni.

Quindi, attenzione perché sta per scadere questo bando per l’assunzione di 2.022 nuovi dipendenti nella Pubblica Amministrazione

Scadrà il 15 novembre 2021 il nuovo bando per il reclutamento di 2.022 funzionari pubblici gestito dalla commissione RIPAM.

Continua infatti il progetto di riqualificazione e rimodernamento della macchina amministrativa, portato avanti da Formez PA.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

In questo caso specifico, il concorso prevede l’assunzione a tempo determinato di 2.022 laureati, per potenziare gli enti pubblici del Sud Italia.

Ecco la ripartizione in base alle regioni e le funzioni

1.270 posti verranno assegnati a funzionari esperti tecnici (codice FT/COE). Così ne saranno disponibili:

116 per la regione Abruzzo;

178 per la Calabria;

297 per la regione Campania;

31 per il Molise;

143 per la Basilicata;

234 per la regione Sicilia;

197 per la Puglia;

164 per la Sardegna.

Dunque, le competenze richieste vanno dal supporto e la progettazione tecnica, all’esecuzione di interventi pubblici e gestione delle procedure.

733 posti saranno invece disponibili per funzionari esperti in gestione (codice FG/COE) e saranno così ripartiti:

74 per la regione Abruzzo;

94 per la Calabria;

189 per la Campania;

21 per il Molise;

40 per la regione Basilicata;

78 per la Sicilia;

149 per la regione Puglia;

88 per la Sardegna.

In questo caso, le competenze richieste riguardano non solo la pianificazione, la gestione ed il monitoraggio di interventi pubblici. Ma serviranno anche buone capacità per la preparazione di rendiconti per i finanziatori e l’introduzione di nuovi sistemi gestionali.

Infine, gli ultimi 19 posti richiesti ricopriranno la mansione di funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE). In questo caso, infatti, sono richieste competenze informatiche in grado di accelerare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni. Ecco il numero di posti disponibili:

7 per la regione Abruzzo;

4 per il Molise;

1 per la Basilicata;

2 per la Puglia;

1 per la regione Sicilia;

4 per la Sardegna.

Requisiti richiesti

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno possedere questi requisiti:

essere cittadini italiani, o di un altro Stato membro dell’Unione Europea e maggiorenni;

non essere mai stati esclusi dall’elettorato politico, o mai licenziati da impiego statale per rendimento insufficiente;

avere l’idoneità fisica per l’impiego;

non avere mai riportato condanne penali passate in giudicato.

Quindi, prestiamo attenzione perché sta per scadere questo bando per l’assunzione di 2.022 nuovi dipendenti nella Pubblica Amministrazione.

Inoltre, per avere ulteriori informazioni sui requisiti, le modalità d’esame e di valutazione, rimandiamo alla lettura del bando completo disponibile sulla Gazzetta Ufficiale.