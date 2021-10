Le previsioni dell’oroscopo sono come le montagne russe, la settimana prima sono positive e quella dopo potrebbero predire molte difficoltà. Avevamo visto come la settimana scorsa la fortuna attendesse 3 segni zodiacali in particolare.

Molte cose nella vita sono passeggere e anche i bei momenti vanno e vengono. In ogni caso, all’inizio della nuova settimana sembrerebbero non mancare le situazioni favorevoli per 2 segni.

Gli aspetti positivi e i cambiamenti vantaggiosi gli daranno una forte spinta per affrontare le giornate in ogni campo della vita. Vediamo se abbiamo la fortuna di appartenervi anche noi e le belle novità che ci aspettano.

Eccellenti notizie per 2 segni zodiacali che si sentiranno davvero al top questa settimana

2 segni, dal 18 al 24 del mese, vedranno migliorare la propria situazione in campo amoroso e professionale.

Si tratta di un momento positivo da sfruttare assolutamente, che darà conforto contro le fredde giornate autunnali che ci attendono.

Si preannunciano eccellenti notizie per 2 segni zodiacali che si sentiranno davvero al top questa settimana. Scopriamoli subito.

7 giorni d’oro per l’Acquario

Se apparteniamo al segno dell’Acquario non potremo che andare in fibrillazione per i giorni che verranno. Tutto sembra girare per il verso giusto questa settimana e niente sembrerebbe ostacolarci.

I miglioramenti sono chiari e lampanti e si vedono in primis in ambito sentimentale. In questi giorni acquisteremo sempre più fascino e faremo colpo sull’altro sesso.

Con un po’ di fortuna potremo rimediare a una storia finita male o immergerci in una nuova avventura amorosa.

Saturno dalla nostra parte ci darà una mano sul lavoro, in cui inizierà una buona fase di crescita personale. Un consiglio: non snobbiamo ciò che ci sembra inutile, perché ogni cosa ha un suo lato positivo e può apportare benefici.

Bilancia in forma smagliante

La buona sorte accompagna anche la Bilancia nei giorni a venire. Venere ci è amica e ci regalerà emozioni uniche e indimenticabili con la nostra dolce metà. Cerchiamo comunque di fare subito chiarezza tra noi e il prossimo, per evitare fraintendimenti e situazioni complicate.

In ambito lavorativo è il momento giusto per prendere iniziative esponendo idee e progetti utili. Ci permetteranno di dare una svolta alla nostra professione.

Se ci interessa scopriamo subito se anche noi apparteniamo ai 2 segni che non invecchiano e si mantengono sempre belli nel tempo.