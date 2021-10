Lo streaming ha cambiato per sempre il nostro modo di guardare la tv. Fino a pochi anni fa erano i film a dominare la scena e le serie tv erano fatte di episodi a cadenza settimanale. Oggi, invece, piattaforme come Netflix, Amazon Prime e Disney + mettono a disposizione in qualsiasi momento una quantità infinita di serie. Alcune hanno scritto la storia della televisione e hanno conquistato decine e decine di premi. È il momento di parlare di una di esse. Ecco la serie tv che aspettavamo da anni e che a novembre ci terrà incollati al divano. Tornerà sugli schermi uno dei personaggi più amati di sempre. Non ci resta che segnare sul calendario il giorno 7 del prossimo mese.

Dopo anni di indiscrezioni, conferme e smentite è arrivata la notizia che molti appassionati di serie aspettavano. Il 7 novembre uscirà “Dexter: New Blood”, il sequel di una delle serie tv più amate di tutti i tempi.

Per chi non la conoscesse è la serie con protagonista Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan. Un uomo dalla doppia vita. Consulente ematologo della polizia di giorno e serial killer di notte.

Ci eravamo lasciati nel 2013 con la fine dell’ottava stagione e la presunta morte di Dexter in una tempesta a largo di Miami. Una notizia subito smentita. Gli ultimi fotogrammi della stagione raffiguravano un Dexter ancora vivo e impiegato come taglialegna nell’Oregon.

Si ripartirà proprio da lì. Oggi Dexter vive una vita tranquilla ad Iron Lake, ha cambiato nome in Jimmy Lindsay ed è decisamente più integrato nel contesto sociale. Ma la sua sete di sangue tornerà presto a fargli visita.

Cosa sappiamo di Dexter: New Blood

La nuova stagione di “Dexter” arriverà il 7 novembre sul canale statunitense Showtime. 3 giorni dopo, il 10 novembre, sarà disponibile su Sky e Now anche per il pubblico italiano. 10 gli episodi in programma.

La trama sarà incentrata sulla lotta tra Dexter e il suo nuovo nemico: Kurt Caldwell, personaggio stimatissimo ad Iron Lake ma con un lato oscuro.

Gli amanti delle prime 8 stagioni non rimarranno delusi dal cast. Tornerà Jennifer Carpenter nel ruolo di Debra, sorella del protagonista. Nella vita reale è scomparsa ma diventerà la voce interiore con cui Dexter dovrà confrontarsi ogni giorno.

Farà la sua comparsa in alcuni episodi anche John Lithgow nei panni del Trinity Killer, uno dei nemici storici di Dexter.

Tra i nuovi personaggi ci sarà Julia Jones nel ruolo di Angela Bishop, capo della polizia di Iron Lake e fidanzata di Dexter. Insieme a lei il collega Logan (Alano Miller) e Jamie Chung, già vista nella serie Lovecraft Country. Interpreterà una podcaster di Los Angeles decisamente interessata ai crimini irrisolti.

L’attesa è enorme. Non ci resta che sintonizzare le lancette dell’orologio e fare scorta di pop corn.

