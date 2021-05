È di pochissimi giorni fa la notizia che WhatsApp, l’applicazione di proprietà di Facebook, ha introdotto un aggiornamento di grande rilievo. Entro il 15 maggio, infatti, si è chiesto agli utenti di accettare il nuovo regolamento sulla privacy. Se non verrà accettato, questo, può portare a delle conseguenze anche se non nel breve periodo. Per questa ragione attenzione perché se non si accettano le nuove regole per la privacy di WhatsApp possono succedere queste cose davvero spiacevoli.

Cosa ha fatto WhatsApp

All’inizio del 2021 proprio WhatsApp aveva nunciato che sarebbe entrata in vigore questa nuova policy ma che per varie ragioni è slittata tale scadenza al 15 maggio. In quella giornata era apparso un promemoria a schermo intero con l’invito ad accettare queste condizioni. In caso di non accettazione questo promemoria diventerà persistente dopo alcune settimane. Trascorse queste settimane se non si accetta la nuova politica dell’azienda, le conseguenze saranno spiacevoli.

Infatti, ecco cosa succede. L’account rimarrà funzionante ma con delle limitazioni. La stessa azienda rispondendo ad una serie di FAQ sul suo sito ha specificato proprio che non sarà eliminato nessun account (almeno non subito) né si perderanno le funzionalità. Nonostante ciò, tutto questo potrà accadere in modo graduale giusto per dare il tempo a tutti gli utenti di controllare e verificare le informazioni presentate. Fatto questo, se non si accettandole nuove condizioni, si potrà usare WhatsApp ma solo in un certo modo.

Quali sono le conseguenze spiacevoli

Ovvero chi non aggiornerà ed accetterà le nuove condizioni d’uso non potrà usufruire del servizio di messaggistica istantanea, cioè viene limitato l’accesso alle chat. Quindi il risultato è che non si potranno effettuare chiamate o videochiamate tramite WhatsApp ma solo rispondere a quelle in arrivo. Inoltre, si potrà ancora rispondere ai messaggi ma solo dalla finestra di dialogo interna alla notifica.

Trascorso il periodo di alcune settimane, però, sarà la stessa applicazione ad interrompere l’invio e la ricezione di chiamate da e verso tutti quegli utenti che non hanno accettato la nuova politica sulla privacy. Infine, cosa molto importante, dopo 120 giorni di inattività l’account sarà eliminato automaticamente prevedendo in modo non reversibile l’eliminazione della cronologia dei messaggi, la rimozione dai gruppi WhatsApp e dei backup. Quindi attenzione perché se non si accettano le nuove regole per la privacy di WhatsApp possono succedere queste cose davvero spiacevoli.