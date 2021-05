In un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, molte famiglie hanno serie e concrete difficoltà economiche. I mesi forzati a casa, la perdita del lavoro, l’economia più lenta. Hanno costretto, molti italiani a tagliare via le spese superflue e non necessarie.

Almeno per il momento, certe attività vanno eliminate dal budget famigliare. Tutto questo però, ci carica di ansia e di stress. Abbiamo il desiderio di rilassarci, di chiuderci in una spa e buttare via la chiave. Quindi ecco come ottenere dei trattamenti viso e corpo rilassanti e rigeneranti completamente gratis e senza andare in un costosissimo centro benessere.

Una spa sempre a portata di mano

Passare un pomeriggio in una spa per farsi coccolare per ora è solo utopia. Non disperiamo perché possiamo rilassare e rigenerare la mente e il corpo senza spendere neanche un euro e soprattutto rimanendo a casa.

Proprio così possiamo creare un angolo di benessere e relax nel nostro appartamento. Spegniamo la suoneria del cellulare e godiamoci il nostro meritato riposo.

Per iniziare dobbiamo creare l’atmosfera giusta, da vera e propria spa che si rispetti.

Spegniamo le luci e illuminiamo l’ambiente con delle candele o con delle lampade che regolano l’intensità della luce.

Proprio come in un centro benessere facciamoci avvolgere da una musica rilassante e da un profumo inebriante. Candele profumate, incensi, oli essenziale e profumatori per ambienti.

Circondiamoci da biancheria fresca morbida e profumata, proprio come se fossimo in un centro luxury. Per ricreare una vera e propria spa, non devono mancare le tisane rilassanti e depurative.

Nella nostra spa a domicilio non possono mancare i trattamenti viso e corpo.

Iniziamo con un bagno di vapore che aprirà i pori della pelle del viso. Facciamo scaldare dell’acqua in un pentolino. Una volta giunta ad ebollizione, togliamo il pentolino dal fuoco e avviciniamo il viso in direzione del vapore, per 5 minuti. Per amplificare l’effetto, copriamo la testa con un asciugamano.

Ora possiamo continuare, esfoliando la pelle del viso e del corpo con uno scrub. Massaggiamo con delicatezza e con movimenti circolari. Optiamo per uno scrub fatto in casa a base di miele, olio e zucchero.

Infine, idratiamo e nutriamo la pelle del corpo e del viso applicando una crema.

Possiamo inerire tutti i trattamenti che più ci fanno stare bene. Un pediluvio, un massaggio fai-da-te anticellulite, una coccola per i capelli. Insomma facciamo tutto quello che ci rende felici.