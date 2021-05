L’estate è la stagione in cui si preparano le conserve. In questo modo possiamo cogliere e conservare tutti i profumi e i sapori di questa stagione in vista dell’inverno. Specialmente in alcune regioni d’Italia questa è una vera e propria tradizione: fare le conserve è dunque un momento da condividere con la famiglia. Oggi vogliamo parlare della conserva di pomodoro e di come realizzarne una sua versione particolare. Infatti, basta aggiungere questo ingrediente segreto per preparare una conserva di pomodoro in una variante squisita che farà leccare i baffi a tutti.

Come realizzarla

La conserva di pomodoro è probabilmente la più realizzata e consumata sul territorio italiano. Realizzarla non è affatto difficile, ma quella che vogliamo proporre oggi è una sua versione particolarmente invitante. Per realizzarla dobbiamo lavare i nostri pomodori e tamponarli con un canovaccio. Rimuoviamo il picciolo del pomodoro ed incidiamoli con un coltello praticando una croce. Riempiamo una pentola con acqua e la portiamo ad ebollizione: a questo punto possiamo aggiungere i pomodori. Dobbiamo farli scottare per 2 minuti e lasciarli raffreddare completamente. A questo punto rimuoviamo la buccia del pomodoro che verrà via facilmente e li tagliamo a metà. Prendiamo una piastra, la ungiamo con un filo d’olio e facciamo arrostire i nostri pomodori per un paio di minuti per lato. Quando saranno ben arrostiti, li togliamo dalla piastra e li mettiamo in una ciotola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Basta aggiungere questo ingrediente segreto per preparare una conserva di pomodoro in una variante squisita che farà leccare i baffi a tutti

È arrivato il momento di svelare il nostro ingrediente segreto: si tratta del peperone rosso. Questo conferirà alla nostra salsa un sapore unico. Dopo averlo lavato, incidiamo il suo picciolo in modo da rimuoverlo completamente. Togliamo anche tutti i suoi semi e lo riponiamo su una leccarda da forno. Dopo averla rivestita con carta forno, inforniamo il nostro peperone e lo facciamo cuocere a 200 gradi in modalità statica per circa 30 minuti. Lo lasciamo raffreddare completamente e poi ne rimuoviamo la pelle.

Con l’aiuto di un passatutto, rendiamo i pomodori e il peperone in polpa. Versiamo il tutto dentro dei barattoli di vetro ed aggiungiamo uno spicchio d’aglio, qualche foglia di basilico e un paio di cucchiai di olio. Dopo aver chiuso per bene i barattoli li facciamo bollire in una pentola capiente per almeno 20 minuti. Rimuoviamoli dalla pentola e poggiamoli capovolti su un canovaccio per creare il sottovuoto. Una volta raffreddati possiamo conservarli in un luogo fresco ed asciutto.

Consiglio

Per ottenere il massimo dalla nostra conserva di pomodoro, consigliamo di non consumarla prima di 2 settimane. In questo modo la salsa avrà modo di prendere più sapore e così sarà ancora più deliziosa.

Approfondimento

Questo è il modo migliore per conservare le ciliegie a lungo e godere del loro sensazionale sapore in ogni momento.