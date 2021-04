Sarà capitato un sacco di volte di chiederci perché alcuni nostri amici che magari prima sentivamo spesso poi, improvvisamente, non mandano più nemmeno un messaggio. Persone con cui prima c’era un rapporto di messaggistica intenso e che poi invece non mandano più messaggi nemmeno per gli auguri durante le feste.

Oltre alle inevitabili circostanze della vita che possono fare allontanare le persone, la domanda che spesso sorge spontanea in questi casi è la seguente. È possibile che la persona in quesitone abbia cancellato il nostro numero di cellulare?

Domanda legittima a cui spesso non si riesce a dare risposta e soprattutto porta imbarazzo nel farla. Per fortuna però, c’è un rimedio in questi casi che pochi conoscono. Nelle successive righe, infatti, sveleremo il trucco incredibile da usare su WhatsApp per scoprire se una persona ha cancellato il nostro numero.

Le liste broadcast, ciò che bisogna sapere

Qual è, e come funziona il trucco incredibile da usare su WhatsApp per scoprire se una persona ha cancellato il nostro numero? È il momento di svelare, per chi non le conoscesse, l’esistenza su WhatsApp delle cosiddette liste broadcast.

Sono delle particolari liste di contatti che ogni utente può creare su WhatsApp, molto utili specialmente per mandare gli auguri nei periodi di feste. È proprio usando tali liste che è possibile capire se un contatto che abbiamo in rubrica ha cancellato il nostro numero di telefono.

Il loro funzionamento è molto semplice. Infatti, basta inserire i numeri della nostra rubrica in questa lista e si potrà mandare a più persone, un singolo particolare messaggio.

Le liste broadcast non sono come i gruppi WhatsApp

Il procedimento di creazione delle liste è simile ma leggermente diverso se si dispone di un Android o di un iPhone. È bene precisare che si tratta di qualcosa di diverso dai gruppi WhatsApp perché questo messaggio non sarà mandato in un gruppo, ma bensì privatamente a più persone.

Ciò significa che chiunque risponderà, lo farà nella chat privata con l’utente che ha mandato il messaggio. Spiegato questo, basterà creare una lista, anche una piccola, inserendovi il numero che si sospetta abbia cancellato il nostro contatto ed inviare un qualsiasi messaggio.

Come le liste broadcast possono farci capire se un contatto ha cancellato il nostro numero dalla sua rubrica

Dopo l’invio, sarà sufficiente tenere premuto il dito sul messaggio e digitare la voce Info sulla schermata che comparirà. Se il nome della persona che si sospetta non compare nella lista dei consegnati, allora questo significa che ha cancellato il nostro numero di cellulare.

In caso contrario, il numero è ancora salvato sulla rubrica del contatto sospetto. Come spiegare questa cosa? È molto semplice. Solo chi ha memorizzato in rubrica il numero di cellulare dell’utente che ha inviato il messaggio con la lista broadcast, lo riceverà sulla chat privata.

Diversamente, questo non avverrà. Bisogna infine tenere presente che, questo trucco, vale solo da mobile e non è possibile applicarlo su WhatsApp Desktop o WhatsApp Web. Ecco quindi scoperto il trucco incredibile da usare su WhatsApp per scoprire se una persona ha cancellato il nostro numero.