L’eccessiva intolleranza al caldo può essere di più di una soggettiva ipersensibilità. Infatti dobbiamo fare attenzione perché potrebbe rappresentare un campanello d’allarme (eventualmente insieme ad altri sintomi) per problemi alla tiroide.

La patologia in Italia colpisce circa il 10% della popolazione e in particolare riguarda le donne. Secondo il contributo di un’endocrinologa raccolto da una nota testata che si occupa di salute, durante il caldo forte chi ha problemi di tiroide (e magari non lo sa) soffre di più.

Motivazione

La spiegazione è abbastanza lineare in quanto gli ormoni della tiroide intervengono nel meccanismo di termoregolazione.

Se questo meccanismo è in tilt, soffriamo particolarmente. Pertanto, se proprio non troviamo tregua, dobbiamo osservare la presenza di altri ed eventuali sintomi per capire se può trattarsi di problematiche legate alla tiroide.

Facciamo attenzione perché se mostriamo una forte intolleranza al caldo possiamo nascondere questa patologia

Chi soffre di disturbi alla tiroide, e in particolare di ipertiroidismo, produce molti ormoni tiroidei che vanno ad alterare la temperatura del corpo che si innalza e si manifesta con sudorazione e colore rosso.

Ovviamente meglio evitare di testare la reazione del nostro corpo nei giorni di afa africana in cui un pò tutti manifestano difficoltà che possiamo meglio gestire seguendo questi utili consigli: per vincere l’afa di questi giorni possiamo consumare questi 5 cibi.

Altri sintomi

Innanzitutto, in questo periodo facciamo attenzione perché se mostriamo una forte intolleranza al caldo possiamo nascondere questa patologia.

Ma ci sono anche altri sintomi da considerare come l’improvviso dimagrimento, la tachicardia, l’insonnia e la diarrea. E ancora: irrequietezza e tremori.

Come capirlo

Innanzitutto, all’inizio è bene parlare e manifestare il tutto al proprio medico di fiducia. Normalmente una prima diagnosi precisa si evince da specifici esami del sangue e successivamente da un’ecografia alla tiroide.

Le diagnosi più diffuse sono quelle di ipertiroidismo e ipotiroidismo che normalmente vengono ben gestiti con una terapia farmacologica e controlli periodici presso centri o professionalità mediche specializzate.