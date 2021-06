Attesa durante la primavera temporalesca e incerta anche se con un certo discreto timore, è con noi l’afa torrida. Giornate roventi a prova di nervi saldi e salute di ferro. Non è da sottovalutare, però, il contributo e l’aiuto che possiamo fornire al nostro corpo apportando cibi giusti che contrastano l’afa, ci aiutano a resistere e a padroneggiare le alte temperature.

Noi di ProiezionidiBorsa spesso ci siamo occupati di preparazione al caldo e può essere utile di questi giorni approfondire al link seguente: pochi conoscono gli unici e validissimi rimedi per attenuare il calore in casa d’estate senza usare l’aria condizionata, ridurre la temperatura ed evitare la cappa di calore persistente.

Per vincere l’afa di questi giorni possiamo consumare questi 5 cibi

Intanto la Fondazione Veronesi suggerisce un nutrito apporto di acqua e sali minerali per contrastare nello specifico i colpi di calore e parte di questi suggerimenti li riscontriamo anche su altre testate del settore benessere per contrastare il grande il caldo. Nello specifico per un corpo che non cede all’affanno persistente sono da preferire i seguenti alimenti.

Il cetriolo

Con la sua alta percentuale di acqua che si attesta sui valori del 90% circa, il cetriolo è anche ricco di vitamina C, amminoacidi e sali come potassio, calcio, fosforo e sodio. Inoltre, è diuretico e disintossicante. Valido rimedio anche contro le occhiaie e non a caso è uno dei rimedi naturali maggiormente preso in considerazione.

Zucchina e anguria

Anche la zucchina, al pari del cetriolo, contiene tantissima acqua e pochissime calorie. È ricchissima di vitamina A, C e carotenoidi. Nonché di sali minerali come potassio, ferro, calcio e fosforo.

Sono ottime poi le merende a base di anguria. E questo perché per la sua percentuale di potassio è questo frutto è molto utile per regolare la pressione arteriosa e la circolazione del sangue.

Pollo e sogliola

Per vincere l’afa di questi giorni possiamo consumare questi 5 cibi che comprendono anche pollo e sogliola. Carne bianca ricca di vitamine B1, B2 e PP, il pollo è molto digeribile e contiene anche sodio, potassio, fosforo e magnesio oltre ad essere proteico.

La sogliola è ricchissima di proteine altamente digeribili e per questo è indicatissima durante queste giornate di caldo intenso soprattutto per i bambini.

Il consiglio finale è quello di alternare l’anguria alla pesca, che per proprietà rappresenta un valido sostituto.