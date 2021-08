Per molti le tanto agognate ferie si stanno avvicinando ed oggi ProiezionidiBorsa vuole suggerire ai suoi Lettori una fantastica meta. Qui la sabbia è fine e la sera potremo fare piacevoli passeggiate sul lungomare ricco di locali graziosi e ben curati. Infatti, chi cerca spiagge bianche e acque trasparenti deve scegliere questo imperdibile luogo vicinissimo all’Italia.

Già in un precedente articolo, abbiamo suggerito un posto davvero imperdibile per chi cerca relax e spiagge pazzesche a pochi passi dall’Italia. Infatti, se in Italia ci sono posti fantastici e dalla bellezza incredibile, possiamo trovare dei luoghi meravigliosi anche a poche ore da noi.

Chi cerca spiagge bianche e acque trasparenti deve scegliere questo imperdibile luogo vicinissimo all’Italia

A poche ore dall’Italia, affacciata sul Mare Adriatico si trova Portorose. Questa è un’incantevole frazione del comune di Pirano, in Slovenia.

Questa soleggiata località si affaccia sulla baia di Pirano nella parte sud del Golfo di Trieste. Portorose è a pochi chilometri dal confine con la Croazia ed è circondata da stupende colline verdi.

Portorose è diventata uno dei principali centri balneari del litorale sloveno a partire dalla fine del XIX secolo. Oltre alle splendide spiagge, a Portorose sorgono anche dei centri termali nei quali ci si può recare per concedersi acque e fanghi curativi.

Le spiagge

Questa località è tra le più note della Slovenia perché possiede spiagge bellissime e un mare davvero trasparente.

La spiaggia di Portorose si estende per circa 25 mila metri quadri ed è suddivisa in aree erbose e aree sabbiose. Qui potremo divertirci perché si tratta di una spiaggia piuttosto attrezzata. Potremo infatti usufruire di campi da beach volley e parchi giochi per bambini. Troveremo numerosi bar e luoghi di ristoro in cui rifocillarsi.

Quasi ogni anno questa spiaggia riceve il riconoscimento Bandiera Blu per la qualità delle spiagge e il rispetto per l’ambiente.

Consigli

Il clima qui è mite in inverno e ci regala estati lunghe e piacevoli. Difficilmente troveremo un clima afoso e dal caldo insopportabile.

Proprio per questo motivo la Redazione suggerisce di recarsi a Portorose nel mese di settembre. In questo modo potremo godere di giornate calde e soleggiate senza essere circondati da orde di turisti.