La scienza ci mette in guardia sui grassi Omega3 riguardo ai loro effetti sul colesterolo. Ci invita invece a riscoprire questo alimento che ci può essere non poco d’aiuto. Allora attenzione perché non gli Omega3 abbassano il colesterolo cattivo ma questi portentosi alimenti.

I grassi nel sangue

Il colesterolo è conosciuto anche come la malattia del grasso nel sangue. Ed in effetti si tratta di grasso che s’incolla letteralmente alle pareti delle arterie. L’accumulo del colesterolo nelle arterie col tempo rischia di ostruirle, provocando gravi problemi cardiovascolari.

Il colesterolo sono grassi prodotti dal fegato e necessari all’organismo. La quantità che produce il fegato è quella giusta, ma a questa si aggiunge il colesterolo che introduciamo nel corpo attraverso l’alimentazione. La carne, il latte, il formaggio, il burro e i prodotti d’origine animale, aggiungono colesterolo e creano un problema di smaltimento e di accumulo.

Attenzione perché non gli Omega3 abbassano il colesterolo cattivo ma questi portentosi alimenti

Oggi si parla molto di alimenti miracolo che possono abbassare o eliminare il colesterolo. Tuttavia nella lotta contro il colesterolo la scienza è sempre attenta a valutare bene i fatti. Uno studio molto recente mostra il reale impatto che hanno gli Omega3 sul colesterolo. Ebbene i risultati sono sorprendenti.

Gli Omega3 sono dei grassi buoni presenti in particolare nel pesce azzurro e nei semi di lino. Lo studio mette insieme i risultati di tanti studi precedenti, e si giunge alla conclusione che l’effetto dei grassi Omega3 sul colesterolo è molto blando. Piuttosto agiscono sui trigliceridi con una riduzione non elevata. Tuttavia per le proprietà particolari, il pesce azzurro rimane sempre un alimento molto consigliato per la salute dell’organismo.

Come abbassare il colesterolo

Il colesterolo è soprattutto una questione d’alimentazione. Con un’alimentazione corretta e bilanciata si tiene sotto controllo il colesterolo.

Prima di tutto bisogna ridurre le quantità di grassi animali che s’introducono con l’alimentazione. Poiché il colesterolo è già prodotto dal fegato, si dovrà evitare di aggiungerne altro con un’alimentazione sregolata.

Ci sono dei cibi che aiutano lentamente ad eliminare il colesterolo, come le fibre contenute in crusca d’avena, semi, fagioli, lenticchie e piselli; ma anche in alimenti integrali quali pasta e riso. Grassi come l’Olio d’oliva, avocado e semi. Non ultimi i pesci grassi: salmone e pesce azzurro.

Per mantenere le arterie sempre elastiche si possono mangiare cibi ricchi di potassio, e idratare con la giusta quantità d’acqua il corpo (1,5 – 2 litri).

Queste azioni coordinate possono dare dei buoni risultati nella lotta contro il colesterolo.