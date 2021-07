Sappiamo bene quanto sia importante fare attività fisica. E questo a tutte le età!

Ci sono coloro che sono patiti per lo sport e lo praticano in maniera costante.

Ma diciamoci la verità! Anche se non si è particolarmente attenti all’attività sportiva, basta poco per muoversi e mantenere in forma il corpo e la mente.

Alcuni tipi di attività infatti, come camminare, andare in bici, non richiedono particolare sforzo ma al contempo contribuiscono al nostro benessere fisico e mentale.

Ecco perché dopo i 60 anni fa bene fare questo tipo di attività

Per ogni età ci sono attività adatte alla stessa. Sbagliatissimo pensare infatti che giunti all’età pensionabile, diventa complicato conciliare età e attività fisiche da svolgere. Ve ne sono alcune davvero consone all’età che si vive, facili da praticare e utili per il nostro benessere. Ecco allora perché dopo i 60 anni fa bene fare questo tipo di attività.

Fare l’orto è un’attività perfetta per gli over 60

Infatti oltre alla soddisfazione di consumare ciò che si è coltivato, ha numerosi effetti benefici sull’organismo.

Pochi sanno infatti che coltivare un orto, è un toccasana per la salute a tutte le età, in particolare per gli over 60.

Chi vive a contatto con la natura oltre a condurre una vita più dinamica, presenta livelli di stress più bassi della media. Ma anche un maggiore equilibrio a livello fisico e mentale.

Pare infatti che dedicarsi alla cura dell’orto, permetta di trasformare l’energia negativa in positiva.

Il giardinaggio ha effetti positivi sulla salute cardiovascolare, stimola infatti la circolazione.

Inoltre la luce solare che va a colpire la nostra pelle, stimola la produzione di endorfine.

La coltivazione dell’orto coinvolge la persona anche a livello emozionale, stimola infatti la curiosità, migliora l’umore e combatte gli stati di sconforto.

Non ci sono più scuse quindi per chi la più di 60 anni e un piccolo appezzamento di terreno a cui potersi dedicare.