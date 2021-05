Quante volte abbiamo messo in lavatrice le lenzuola perché ingiallite e sporche. Ma anche solamente per rinfrescarle e disinfettarle dopo giorni e giorni di utilizzo. Questo perché si possono macchiare facilmente, per il sudore notturno ma anche solo per averle riposte per troppo tempo in armadi bui e umidi. Inoltre, possono anche essere assalite dai parassiti, come le terribili cimici da letto. Per questo una pulizia costante è molto importante, se vogliamo addormentarci nel pulito.

Lavare le lenzuola potrebbe essere un’operazione molto semplice all’apparenza. Basta lanciarle in lavatrice e il nostro elettrodomestico svolgerà tutto il lavoro al posto nostro. In realtà vi sono alcune semplici ma importanti accortezze da prendere per una pulizia ottimale. A partire da quando le infiliamo nel cestello.

Facciamo allora attenzione, perché non avremo mai lenzuola pulite, lavate e disinfettate se facciamo questo banale errore quando le mettiamo in lavatrice.

Un veloce ripasso sulle precauzioni per il lavaggio

Vi sono alcuni consigli generali per una buona pulizia delle lenzuola del letto. Innanzitutto, laviamole almeno una volta alla settimana. Anche due in estate, poiché sudiamo di più. Inoltre, riponiamole sempre da sole in lavatrice, per dargli il giusto spazio per il lavaggio. Manteniamo poi l’acqua a una temperatura alta, almeno sopra i 40°. Preferiamo infine un detersivo naturale e delicato, per non danneggiare né il tessuto né la pelle di chi ne entra in contatto.

L’errore da non fare

L’errore che probabilmente in molti fanno senza accorgersene e che pregiudica il corretto lavaggio delle lenzuola è assai banale. E riguarda semplicemente il modo in cui le mettiamo a lavare. Perché di solito, prima di buttarle in lavatrice siamo soliti appallottolarle per bene, o comunque non sistemarle più di tanto. Bene, è questo ciò che non dovremmo fare.

Infatti, arrotolandole, difficilmente l’acqua della lavatrice riuscirà a raggiungere tutte le pieghe del tessuto. Ma vi sarà sempre qualche punto non lavato e igienizzato.

Quello che dovremo fare è invece spendere una manciata di secondi del nostro tempo per inserirle nel cestello poco alla volta, e poi ripiegarle bene. In questo modo il liquido detergente raggiungerà tutti i punti da lavare, restituendoci lenzuola perfettamente igienizzate.

Dunque attenzione, perché non avremo mai lenzuola pulite, lavate e disinfettate se facciamo questo banale errore quando le mettiamo in lavatrice.